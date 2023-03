Glasfaser für Köln: Vodafone vermarktet FTTH für 16.000 Haushalte

Der Kabelnetzbetreiber Vodafone setzt auch auf eigene Glasfasernetze. Mit dem Partner Meridiam Glasfaser treibt der Düsseldorfer Provider unter anderem bereits Glasfaserprojekte in Baden-Württemberg und Niedersachsen voran. In dieser Woche gab Vodafone zudem den Start der Vermarktung von Glasfaseranschlüssen für 16.000 Haushalte und Unternehmen in Köln bekannt.

Vodafone: Fast 1.400 Euro bei Glasfaseranschluss sparen

Die Glasfaseranschlüsse (FTTH), die bis in die Wohnung verlegt werden, sollen den Kunden bei Fertigstellung Gigabit-Internet bieten. In Köln beginne der eigenwirtschaftliche Netzausbau in einigen Wochen. Die Netzinfrastruktur werde von Meridiam errichtet. Vodafone fungiert künftig als Netzbetreiber, vermarktet die Anschlüsse und bietet Kunden Dienste wie Internet, Telefonie und TV an. Für Glasfaser-Interessenten, die einen Glasfaseranschluss bis zum 30. Juni 2023 bestellen, gebe es ein Sparangebot. Der Hausanschluss und das Installationspaket mit Inhouse-Verkabelung und Inbetriebnahme der Hardware gibt es für Frühbucher kostenlos. Die Ersparnis liege bei bis zu 1.399 Euro. Die konkreten Ausbaugebiete will Vodafone rechtzeitig bekanntgeben.

Drei Glasfasertarife zur Wahl

Vodafone wird drei Glasfasertarife anbieten. Im ersten Jahr zahlen Neukunden unabhängig vom gewählten Tarif 44,99 Euro pro Monat. Ab dem 13. Monat berechnet Vodafone für den Gigabit-Tarif 79,99 Euro monatlich. Wer sich für den Anschluss mit 500 Mbit/s entscheidet, zahlt 54,99 Euro pro Monat. Der kleinste Tarif "GigaZuhause 100 Glasfaser" mit bis zu 100 Mbit/s kostet dauerhaft 44,99 Euro pro Monat.

Je nach Tarif liegt der Upload bei 50 Mbit/s, 250 Mbit/s bzw. 500 Mbit/s. Für die beiden schnelleren Tarife erhalten Kunden eine Wechselgarantie: Nach dem ersten Vertragsjahr ist bei Bedarf ein Wechsel in einen kleineren Tarif möglich. Zum Vergleich: Ein Gigabit-Tarif per Kabelanschluss von Vodafone kostet regulär 59,99 Euro pro Monat.

Glasfaseranschlüsse ergänzen Vodafone-Kabelnetz in Köln

In Köln kann Vodafone über sein bestehendes Kabelnetz bereits 310.000 der insgesamt 600.000 Kölner Haushalte mit Gigabit-Internet versorgen. Das Kabelnetz in der Domstadt sei bereits vollständig auf den Übertragungsstandard DOCSIS 3.1 aufgerüstet worden. Zusammen mit den geplanten neuen Glasfaseranschlüssen will Vodafone zukünftig rund 55 Prozent der Kölnerinnen und Kölner Highspeed-Internet mit bis zu 1 Gbit/s anbieten.



Vodafone ist mit seinem Glasfaserausbau aber vergleichsweise spät dran. Der regionale Kölner Telekommunikationsanbieter NetCologne hat bereits große Teile des Kölner Zentrums mit Glasfaser ausgebaut. Auch die Telekom ist als Glasfaseranbieter in Köln aktiv.