ANGA COM 2024: Glasfaser Top-Thema bei der Messe in Köln

Die neuesten Entwicklungen und Infos zu Breitband, Fernsehen und Online: In Köln findet in diesem Jahr vom 14. bis 16. Mai 2024 wieder die Kongressmesse ANGA COM statt. 10 Wochen vor dem Start zeichnet sich eine hohe Nachfrage ab. Laut dem Veranstalter wurde bereits die Schwelle von 450 Ausstellern aus 35 Ländern überschritten. Ein Themenschwerpunkt der ANGA COM wird Glasfaser sein.

Messestände auf 25.000 qm und breites Kongressprogramm mit Top-Sprechern

Es gebe nur noch wenige freie Flächen auf der Ausstellungsfläche von 25.000 qm in den Messehallen in Köln. Im vergangenen Jahr kamen 22.000 Besucher aus über 80 Ländern zur ANGA COM. Vor Ort informieren Netzbetreiber, Ausrüster und Inhalteanbieter an ihren Messeständen über ihre Angebote und Produkte.

Das Kongressprogramm selbst wird zwar erst in diesem Monat veröffentlicht, doch schon jetzt hätten zahlreiche hochrangige Manager und Top-Sprecher aus der Breitband- und Medienbranche ihre Teilnahme zugesagt. Die Eröffnungsrede wird Klaus Müller halten, der Präsident der Bundesnetzagentur. Im Rahmen des sogenannten Gigabitgipfels werden gleich 5 CEOs aus der deutschen Telekommunikationsbranche teilnehmen. Im Fokus dürfte hier vor allem die Entwicklung des Glasfaserausbaus sein. Beim Mediengipfel werden führende Vertreter von Amazon Prime Video, ProSiebenSat.1, RTL, UFA und des französischen Filmkonzerns Gaumont auf dem Podium sitzen.

Tickets für die ANGA COM nur online erhältlich - Eintritt am dritten Messetag kostenfrei

Tickets für Messe und Kongress können bereits online auf der ANGA COM-Webseite bestellt werden. Ein Ticketverkauf vor Ort wird nicht angeboten. Der Eintritt für die Ausstellung kostet 25 Euro. Am Kongressprogramm ist die Teilnahme ab 140 Euro möglich, Personen unter 30 Jahren zahlen 40 Euro. Tipp: Am Donnerstag, 16. Mai 2024, dem dritten Tag der ANGA COM, ist der Besuch von Ausstellung und Kongress komplett kostenlos möglich.

