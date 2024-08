Umfrage: Urlaubsgrüße am liebsten per Anruf oder Messenger

So werden Urlaubsgrüße überbracht

70 Prozent der Menschen, die ihren Urlaub für diesen Sommer planen, wollen per Telefonanruf oder Messenger-Dienst grüßen. Auch soziale Medien stehen hoch im Kurs. Knapp die Hälfte (48 Prozent) gibt an, Urlaubsgrüße über Instagram, Facebook und Co. zu überbringen. Unter den Jüngeren zwischen 16 und 29 Jahren sind es sogar 70 Prozent, bei Älteren sinkt die Zustimmung auf 14 Prozent.

Die Postkarte hat noch nicht ausgedient

Knapp die Hälfte (46 Prozent) greift immer noch zu Stift und Postkarte oder Brief – das sind fast so viele wie über Social Media. Der Unterschied zwischen den Altersgruppen ist überraschend gering: Sowohl 48 Prozent der Jüngeren versenden Postkarten oder Briefe als auch 52 Prozent der Älteren ab 65 Jahren. 11 Prozent nutzen bereits digitale Postkarten, die sich selbst per Smartphone-App gestalten und anschließend per Post versenden lassen.

Videogruß ebenfalls beliebt

42 Prozent der Verreisten erzählen per Videotelefonie vom Urlaub. Nur 12 Prozent versenden hingegen klassische SMS oder iMessages. Lediglich ein Bruchteil (3 Prozent) verzichtet ganz auf Urlaubsgrüße an die Daheimgebliebenen. Die Ergebnisse stammen aus einer Umfrage im Auftrag Digitalverbands Bitkom unter 1.005 Personen in Deutschland ab 16 Jahren. 612 der Befragten haben in diesem Jahr einen Sommerurlaub geplant.