Silvesterbilanz: Datenrekord im Mobilfunknetz

Die deutschen Mobilfunkanbieter verzeichneten neue Datenrekorde in der Silvesternacht. So viele Gigabyte rauschten zum Jahreswechsel durchs Netz.

Telekom: 2.900 Terabyte Daten

Die deutsche Telekom verzeichnete in der Silvesternacht einen Anstieg von 30 Prozent beim mobilen Datenvolumen. Zwischen 20 und 3 Uhr rauschten mehr als 2.900 Terabyte Daten durchs Mobilfunknetz. Besonders der Upload lag über dem Vorjahreswert. Der Netzbetreiber gab an, es habe keine Netzprobleme beim Datentransport gegeben. In den einwohnerstärksten Städten Berlin, Hamburg und München wurde am meisten gesurft und telefoniert.

Auch bei Anrufen wurde ein Zuwachs von einer Million verzeichnet. In der Stunde zwischen Mitternacht und 1 Uhr waren es rund 20-mal mehr Telefonate als in einer durchschnittlichen Nacht. Insgesamt liefen zwölf Millionen Anrufe durchs Netz. Die Zahl der Notrufe lag mit 70.000 in etwa auf Vorjahresniveau.

Vodafone: 3 Millionen Gigabyte Daten

Im Vodafone-Netz wurden in der Silvesternacht 500.000 Gigabyte Daten transportiert, das sind 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Netzbetreiber gibt an, dass sich der Datenverbrauch in zwei Jahren mehr als verdoppelt habe. Der Trend zu Video-Telefonaten führt außerdem zu einem leichten Rückgang bei klassischen Handy-Anrufen.

O2: 870.000 Gigabyte Daten

Im O2-Netz wurde ein Anstieg von 25 Prozent auf 870.000 Gigabyte verzeichnet. In den 15 Minuten nach Mitternacht verdreifachten sich die Upload-Werte sprunghaft. In den letzten fünf Jahren hat sich der Datenverbrauch verfünffacht.

Auch der Neujahrsgruß per Anruf ist weiter beliebt: 11 Millionen Telefonate gab es in der ersten Stunde des neuen Jahres im O2-Netz, in der gesamten Silvesternacht waren es 31 Millionen.