Schnellerer Upload im 5G-Netz von Vodafone

Technik-Upgrade kommt 2024

Für den schnelleren Upload werden mehrere Übertragungskanäle kombiniert ("Uplink Carrier Aggregation mit TX-Switching"). Zum einen muss die Mobilfunkantenne die Kanalbündelung unterstützen. Zum anderen muss das Endgerät kompatibel mit der neuen Technik sein. Erste Smartphones mit entsprechender Ausstattung sollen bereits in diesem Jahr auf den Markt kommen. In der Regel stehen bislang nur ein oder zwei Kanäle mit etwa 100 Mbit/s zur Verfügung – wobei die Leistung in Innenräumen oder stark frequentierten Gebieten sinken kann. Der Netzbetreiber Vodafone will seine Mobilfunkstandorte mit dem Release kompatibler Geräte nach und nach auf die neue Technik aufrüsten.

Video- oder Datei-Versand fast doppelt so schnell

Tanja Richter, Technik-Chefin von Vodafone, sagt: "Mit dem neuen Bündelungsverfahren lassen sich Videos und Dateien künftig fast doppelt so schnell wie bisher in soziale Netzwerke und in die Cloud hochladen. Technologische Weiterentwicklungen wie diese sind wichtig, damit unsere Netze die wachsende Nachfrage nach Cloud-Speicher, Videostreaming, Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen und Multiplayer-Gaming in höchster Qualität meistern."