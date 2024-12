Handy-Nutzung an Weihnachten: Das Smartphone feiert mit

Schnell noch ein Video an die Großeltern oder den Liedtext online nachschauen: An Weihnachten leuchten nicht nur die Kerzen, sondern auch die Handy-Displays. Das Smartphone ist auch an Weihnachten nicht mehr aus den Wohnzimmern wegzudenken. Eine repräsentative Umfrage des Digitalverbandes Bitkom e.V. unter 1.004 Personen ab 16 Jahren zeigt, wie es die Deutschen mit dem Handy unterm Tannenbaum halten.

Stille Nacht: Nur jeder Fünfte stellt das Handy stumm

22 Prozent der Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer gaben an, das Gerät an Heiligabend stumm zu schalten. Bei 8 Prozent gilt ein Smartphone-Verbot, was jedoch nur die Hälfte davon einhalten kann. 30 Prozent sprechen zwar kein Verbot aus, Smartphones sind aber nicht gerne gesehen. Knapp die Hälfte (46 Prozent) legt das Handy zeitweise zur Seite, etwa beim Festessen. 42 Prozent geben keine Regeln für die Nutzung vor, während 25 Prozent festlegen, dass nur Fotos und Videos vom Weihnachtsabend gemacht werden dürfen.

Die große Mehrheit (63 Prozent) möchte sich auch an Heiligabend nicht bei der Handy-Nutzung einschränken. Dagegen stört es 40 Prozent der Befragten, wenn die Geräte am Festtag zu präsent sind, darunter besonders die Älteren ab 65 Jahren (57 Prozent).

Das Smartphone ist nicht mehr wegzudenken

Die Gründe für die Smartphone-Nutzung am 24. Dezember sind verschieden: 24 Prozent gaben an, das Gerät für die Gestaltung des Abends einzusetzen, etwa durch das Abspielen von Musik. 69 Prozent brauchen das Smartphone, um mit Familie und Freunden in Kontakt zu sein, die nicht mit unterm selben Weihnachtsbaum sitzen. 61 Prozent machen Fotos und Videos vom Fest. Über die Hälfte (58 Prozent) teilt diese in sozialen Netzwerken, darunter besonders viele Jüngere zwischen 16 und 29 Jahren (74 Prozent).