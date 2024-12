24 Weihnachtsmärkte mit Flair und gutem Handynetz

So langsam wird das Wetter winterlich: Genau die richtige Zeit, um mit Familie und Freunden über den Weihnachtsmarkt zu bummeln und heiße Getränke mit oder ohne Schuss zu genießen. Doch wo gibt es wirklich schöne Locations – die auch ein gutes Handynetz haben, um das neue Video gleich hochauflösend posten zu können? Das Vergleichsportal Verivox hat 24 Social-Media-taugliche Weihnachtsmärkte in 13 Bundesländern herausgesucht.

Norden: Hamburg, Niedersachsen, NRW, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

Der Norden und Nordwesten punkten mit bekannten Weihnachtsmärkten im Herzen der Großstädte: direkt vor der imposanten Domkulisse in Köln, auf dem Jungfernstieg in Hamburg oder am Markt in der Lübecker oder Greifswalder Altstadt. Hier gibt es überall vollen Empfang im 5G-Netz bei allen Netzbetreibern. Auch auf dem Engelkemarkt im ostfriesischen Emden lässt das Netz nichts zu wünschen übrig. Einzigartiges Bergwerkambiente bietet Rammelsberg im Harz nahe Goslar. Nur direkt im Stollen unter Tage (auch dort ist ein Teil des Marktes!) dürfte der Empfang eingeschränkt sein. Eine besondere Kulisse erwartet Besucher zur Burgweihnacht auf Burg Satzvey am Rand der Eifel, sogar hier reicht der Empfang für die Nutzung datenintensiver Anwendungen aus.

Mitte: Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Thüringen überzeugt mit einer Vielfalt an Märkten: traditionell am Erfurter Dom, an den Haltestellen der Berg- und Schwarzatalbahn im Thüringer Wald mit festlich geschmückten Waggons und auf dem Weihnachtsmarkt der Wünsche auf der Leuchtenburg bei Seitenroda. Traditionelle Weihnachts-Fans kommen auf dem Dresdner Striezelmarkt oder in Quedlinburg auf ihre Kosten; die Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz überzeugt mit historischem Ambiente. Märchenhaft wird es dagegen in Kassel bei der Märchenweihnacht.

"Auch wenn es an einem Ort vollen Handyempfang in allen Netzen gibt, kann es ein paar Meter weiter ganz anders aussehen – gerade in ländlichen Regionen oder an abgelegenen Orten wie auf Burgen oder im Gebirge," sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. "So klafft etwa direkt neben der Leuchtenburg ein Funkloch im Telekom-Netz."

Süden: Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz

In der schönen Pfalz lockt der Trierer Weihnachtsmarkt mit Altstadt-Charme. In Bayern dürfen die Augsburger und Nürnberger Christkindlesmärkte nicht fehlen. Weitere Tipps sind das Winterwunderland im Schlosspark Tüßling in Oberbayern und der "Adventszauber" am Tegernsee. Eine besondere Kulisse bietet die Hafenweihnacht auf der Insel Lindau. Baden-Württemberg wartet mit Geheimtipps in kleineren Städten auf, darunter Esslingen nahe Stuttgart.

Und was ist eigentlich mit der Hauptstadt? Auch am Berliner Gendarmenmarkt gibt es 5G satt in allen Netzen.

"Moderne Smartphones sollte man nicht zu lange winterlichen Temperaturen aussetzen. Schon bei unter 5 Grad plus kann die Akkuleistung spürbar nachlassen. Damit das Gerät lange Aufenthalte im Freien übersteht, empfiehlt sich eine Powerbank zum Aufladen und Schutzhüllen gegen Kälte und Nässe," erklärt Jörg Schamberg.

Methodik

Quelle zur 5G-Versorgung: Mobilfunkmonitoring der Bundesnetzagentur (Versorgungsdatenstand: Oktober 2024).