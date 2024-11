Black Friday: Warum Handytarife Ende November oft günstiger sind

Konditionen sind zur Black Week oft günstiger

Wer im vergangenen Jahr über Verivox einen Handytarif gebucht hat, zahlte bei den wichtigsten Anbietern im Schnitt gut 14 Euro effektiven Monatspreis. Dieser Wert lag von Januar bis Mitte November 2023 ähnlich hoch wie in den beiden letzten Novemberwochen, also dem Black-Week-Zeitraum. Aber: Rund um den Black Friday packen viele Anbieter zusätzliche Goodies in ihre Tarife, etwa Gutscheine von bekannten Händlern wie Amazon (meist 50 oder 100 Euro). Solche Vorteile dürfen nicht in den Effektivpreis eingerechnet werden, vergünstigen aber die Tarife spürbar. Zusätzlich gibt es bei Online-Buchung oft Cashback-Aktionen im dreistelligen Euro-Bereich.



"Rund um den Black Friday gibt es viele Exklusivangebote mit sehr günstigen Konditionen", sagt Verivox-Telekommunikationsexperte Jörg Schamberg. "Rabatte von 30 oder 40 Prozent über die Mindestlaufzeit sind Ende November keine Seltenheit. Wichtig für Verbraucher: Suchen Sie den Tarif nach Ihrem persönlichen Bedarf aus und planen Sie realistisch. Die meisten Menschen sind den Großteil des Tages in einem WLAN eingeloggt, und dann wird kein mobiles Datenvolumen verbraucht."



Gut zu wissen: Seit 2021 dürfen sich Internet- und Mobilfunkverträge nach der Mindestlaufzeit nicht mehr automatisch um ein Jahr verlängern. Sie sind nach Ablauf von zwei Jahren monatlich kündbar, so dass Verbraucherinnen und Verbraucher flexibel reagieren können.

Aktuelle Angebote für Wenig- bis Vielnutzer

Günstig für Einsteiger: Noch bis Mitte Dezember gibt es bei Vodafone die Prepaidkarte CallYa Allnet Flat S zu Sonderkonditionen. Der monatliche Durchschnittspreis beträgt weiterhin 10,82 Euro, allerdings legt Vodafone aktuell 30 Euro Bonus drauf. Damit surft und telefoniert man rechnerisch drei Monate kostenlos. Die Karte ist monatlich kündbar, beinhaltet 10 Gigabyte (GB) im Monat sowie eine Telefonflat und ist für 5G-Highspeed freigeschaltet.

Vodafone CallYa Allnet Flat S (Prepaid)

effektiv 10,82 Euro/Monat , 30 Euro Bonus – rechnerisch 3 Monate kostenlos

, – rechnerisch 3 Monate kostenlos 10 GB Datenvolumen , Telefon-Flat, 5G-Highspeed

, Telefon-Flat, 5G-Highspeed Monatlich kündbar

Zum Vodafone-Angebot



20 GB im Monat sowie ebenfalls eine Allnet-Flat und 5G-Highspeed bietet aktuell die Telekom im Tarif Magenta Mobil S für effektiv 24,11 Euro in den ersten 24 Monaten. Das bedeutet eine Ersparnis von knapp 40 Prozent im Vergleich zum regulären Monatspreis von 39,95 Euro. Mit drin im Paket ist außerdem ein 50-Euro-Gutschein von Amazon.

Telekom Magenta Mobil S

effektiv 24,11 Euro/Monat

20 GB Datenvolumen , Allnet-Flat, 5G-Highspeed

, Allnet-Flat, 5G-Highspeed Inklusive 50-Euro-Amazon-Gutschein

Zum Telekom-Angebot



Beim Discounter crash (Vodafone-Netz) bekommt man derzeit die Allnet Flat mit 30 GB für 7,99 Euro im Monat. Wer mehr Datenvolumen möchte, findet aktuell bei simyo (O2-Netz) 45 GB für 9,99 Euro im Monat. Sim24 bietet sogar 50 GB für 9,99 Euro. Bei BlackSim (jeweils 1&1-Netz) kosten satte 80 GB derzeit 14,99 Euro monatlich.

Discounter-Angebote

crash: 30 GB für 7,99 Euro/Monat

30 GB für 7,99 Euro/Monat simyo: 45 GB für 9,99 Euro/Monat

45 GB für 9,99 Euro/Monat Sim24: 50 GB für 9,99 Euro/Monat

50 GB für 9,99 Euro/Monat BlackSim: 80 GB für 14,99 Euro/Monat

Alle Angebote

"Wer keinen 5G-Highspeed oder Komfortfunktionen wie Multi-SIM benötigt, hat unter den vielen Discountern die Qual der Wahl", sagt Schamberg. "Im Drillisch-Markenpool, zu dem etwa BlackSim und sim24 gehören, gibt es häufig sehr ähnliche Deals – wenn auch von wechselnden Marken. Die Inhalte der Tarife gleichen sich oft aufs Haar, nur der Name ist anders."

Der Black Friday läutet das Weihnachtsgeschäft ein

Der aus den USA stammende Black Friday läutet dort traditionell das Weihnachtsgeschäft ein. Er fällt auf den Tag nach Thanksgiving, einem der wichtigsten Feste in den Staaten. Thanksgiving wird am vierten Donnerstag im November gefeiert. Am 2. Dezember folgt der ebenfalls stark amerikanisch geprägte Cyber Monday, der vor allem das Online-Geschäft im Blick hat.

Methodik

Der für 2023 genannte durchschnittliche Effektivpreis beinhaltet Rabatte, Boni und Einmalkosten der bundesweit wichtigsten Netzbetreiber und Service-Provider. Shopping-Gutscheine sind nicht eingerechnet. Hinweis zum 1&1-Netz: Dieses ist noch nicht flächendeckend nutzbar; es greifen National-Roaming-Partnerschaften mit Vodafone (für Neukunden) und O2 (für Bestandskunden). Stand: 20.11.2024