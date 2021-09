Neues Milliardenprogramm für Gebäudesanierung beschlossen

Damit die Gebäude in Deutschland energieeffizienter und umweltfreundlicher werden, hat die Bundesregierung ein neues Milliardenprogramm für den Gebäudesektor beschlossen. Um die Klimaziele zu erreichen, beschloss das Kabinett am Mittwoch ein Maßnahmenprogramm des Wirtschafts- sowie Innenministeriums. Konkret geht es um zusätzliche Mittel in Höhe von 5,7 Milliarden Euro für die Förderung der energetischen Gebäudesanierung.