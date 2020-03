Wegen Corona: Bundesliga frei empfangbar auf Sky

Die Fußball-Bundesliga-Konferenz wird am Samstag für alle frei auf Sky Sport News HD live übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky wolle die Fußballspiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können.

Bundesliga-Spiele ohne Stadionpublikum

An den nächsten Wochenenden werden die Begegnungen der Bundesliga voraussichtlich ohne Publikum im Stadium stattfinden. Diese Entscheidung wurde im Zuge der Vorsichtsmaßnahmen zur Verlangsamung der Weiterverbreitung des neuartigen Coronavirus getroffen.

Zwei Spieltage der 1. und 2. Bundesliga im Free-TV

Das Sky-Angebot gilt an den kommenden beiden Samstags-Spieltagen und ebenso für die 2. Bundesliga am Sonntag. Auch die Vorbe­richt­erstat­tung ist jeweils unver­schlüs­selt zu empfangen - am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr.

Angebote für den Rest der Saison in Planung

Sky Deutschland kündigte außerdem an, es werde darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der DFL und den Clubs für den Rest der Saison weitere attraktive Angebote sowohl für neue als auch bestehende Kunden geben. Genauere Infos hierzu würden bekanntgegeben.

Zusätzlich zur linearen Übertragung sind die Live-Übertragungen auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App verfügbar.