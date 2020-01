Verbraucher sollen mehr Unterstützung beim digitalen Erbe erhalten

Berlin – Was mit den Besitztümern nach dem Tod geschehen soll, regeln viele noch zu Lebzeiten im Testament. Doch was passiert mit Profilen in sozialen Netzwerken, Zugängen zu kostenpflichtigen Online-Diensten oder Daten in Cloud-Speichern? Verbrauchern in Deutschland soll bei Fragen zu ihrem digitalen Erbe besser geholfen werden. Verbraucherschutzministerin Christine Lambrecht (SPD) will – aufbauend auf einer Studie – den Bürgern mehr Orientierung bieten.