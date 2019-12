Neujahrsgrüße in Deutschland: Per Telefon, Messenger oder E-Mail?

Das alte Jahr 2019 verabschiedet sich in Kürze. Wie jedes Jahr zum Jahreswechsel kommt es in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht zu einem Ansturm auf die Telefonnetze. Denn 88 Prozent der Deutschen wünschen Freunden und Verwandten am liebsten per Telefon ein frohes Neues Jahr. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage von Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, für die 1.003 Bundesbürger ab 16 Jahren befragt worden waren.

39 Prozent der Bundesbürger versenden Neujahrsgrüße per Messenger

Die telefonischen Neujahrsgrüße haben bei der Beliebtheit sogar noch zulegen können. Im vergangenen Jahr hatten 82 der Befragten angegeben, Neujahrsgrüße per Telefon zu übermitteln. Auf telefonische Grüße setzt der Großteil (93 Prozent) der über 65-Jährigen, bei den 16- bis 29-Jährigen sind es laut der Umfrage immerhin noch 84 Prozent. Allerdings nutzen 62 Prozent der Jüngeren auch Neujahrsgrüße über Messenger wie WhatsApp oder Telegram. Lediglich bei 18 Prozent der über 65-Jährigen kommt dagegen ein Messenger für Grüße zum neuen Jahr zum Einsatz. Insgesamt wollen 39 Prozent der Bundesbürger für den Versand von Neujahrsgrüßen einen Messenger-Dienst verwenden.

Jeder Fünfte nutzt Videotelefonie für Grüße zum neuen Jahr

Per klassischer E-Mail verschickt jeder vierte Deutsche (25 Prozent) seine Neujahrsgrüße. Aber auch soziale Netzwerke werden für Neujahrsgrüße eingesetzt. Über Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok versenden 22 Prozent der Befragten ihre Grüße zum neuen Jahr. Immerhin noch jeder Fünfte (20 Prozent) will sein Gegenüber auch per Videotelefonie sehen, genutzt werden zum Jahreswechsel etwa Skype oder Facetime.

Immer weniger Neujahrsgrüße per SMS

Eine rückläufige Tendenz zeigt sich beim Versand von Neujahrsgrüßen per SMS. In diesem Jahr wollen 19 Prozent der Teilnehmer der Umfrage ihre Grüße per SMS übermitteln, vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 24 Prozent. Ebenfalls 19 Prozent halten nichts von digitalen Methoden beim Grußversand und gaben stattdessen an, eine Postkarte oder einen Brief zu verschicken. Komplett auf Neujahrsgrüße verzichten wollen zwei Prozent der Deutschen.