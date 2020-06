Mobil surfen: Jetzt 4 Millionen WLAN-Hotspots bei Vodafone

Kunden des Kabelnetzbetreibers Vodafone Deutschland können ab sofort in einem bundesweiten Netz aus vier Millionen WLAN-Hotspots mobil im Internet surfen. Der Großteil davon sind sogenannte Homespots – also WLAN-Zugänge von Internet-Kunden für andere. Das Netz wuchs jetzt durch die Umwandlung von 1,4 Millionen WiFi-Spots von Unitymedia in Vodafone-Hotspots.

So geht’s: Wer seinen Homespot aktiviert, nutzt WLAN kostenlos

Wer einen Kabelinternet-Anschluss von Vodafone hat und den Homespot-Service aktiviert, kann das bundesweite WLAN-Angebot ohne Zusatzkosten unterwegs an allen anderen Vodafone Homespots nutzen. Laut Vodafone wird die gebuchte Bandbreite des eigenen Kunden-Anschlusses durch die WLAN-Nutzung nicht geringer. Der Hotspot sei komplett vom eigenen Netz getrennt. Als Teilnehmer des Homespot-Service verbindet man sich über die ‚Vodafone Hotspot‘ WLAN-Kennung. Die WLAN-Kennung ‚Vodafone Free WiFi‘ wird auf öffentlichen Hotspots ausgestrahlt und kann von jedermann mindestens 30 Minuten pro Kalendertag gratis genutzt werden.

Gerät kann automatisch verbunden werden

Zur Nutzung müssen im Kundencenter einmalig Zugangsdaten festgelegt werden. Jeder Verbraucher hat stets die Möglichkeit, den Homespot auf dem von ihm genutzten Gerät im Kundencenter zeitweise oder vollständig zu deaktivieren. Wer einmal mit Smartphone, Tablet oder Notebook im WLAN angemeldet ist, wird auf Wunsch automatisch mit jedem Vodafone Homespot in Reichweite verbunden. Auch an den öffentlichen Hotspots – zum Beispiel auf Straßen und Plätzen sowie in Hotels, Cafés und Restaurants – ist der Zugang möglich.

Alternative: Hotspot-Tickets für Stunden- bis Monatsnutzung buchbar

Für die am Angebot nicht teilnehmenden Kabel-Kunden, Vodafone DSL-Kunden und alle anderen gibt es mit Stunden-, Tages-, Wochen- und Monatstickets verschiedene Möglichkeiten, um vom Surfen über WLAN zu profitieren. Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte oder Paypal. Die Tickets gelten im gewählten Zeitraum für alle WLAN-Hotspots von Vodafone – ohne Volumen-Begrenzung für das Gerät, mit dem sie gekauft wurden. Ergänzend besteht die Möglichkeit, eine WLAN-Hotspot-Flat zu buchen, mit der drei zusätzliche Logins für weitere Familienmitglieder oder gleichzeitiges Surfen mit mehreren Geräten ermöglicht werden. Dieses Angebot ist im ehemaligen Unitymedia-Netz in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg allerdings noch nicht verfügbar.

Homespots als unabhängiges, zweites Netz

Die heimischen Kabel-Router stellen zwei drahtlose Netzwerke gleichzeitig bereit. Ergänzend zum privaten WLAN-Netz des Verbrauchers erscheint eine zweite WLAN-Kennung Hotspot mit dem Namen ‚Vodafone Hotspot‘. Beide Netze sind technisch komplett unabhängig voneinander. Der öffentliche Teil läuft getrennt vom privaten Netzwerk und dessen Nutzung hat auch keinen Einfluss auf die gebuchte Surfgeschwindigkeit des Kunden.