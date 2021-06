Das SamsApple-Land: Samsung und Apple dominieren den deutschen Smartphone-Markt

Heidelberg – Wer hierzulande viel Geld für ein neues Smartphone hinlegt, entscheidet sich oft für ein iPhone von Apple oder Samsung-Geräte. Die Strahlkraft der Marken Apple und Samsung ist in Deutschland immens: Fast jeder fünfte Deutsche ist bereit, für Smartphones dieser beiden Anbieter mehr als 600 Euro auszugeben. Andere Marken erreichen nur einen Bruchteil dieser Zustimmung – und kommen für die Kundschaft oft sogar gar nicht in Betracht. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Verivox.

Ausgabebereitschaft für Samsung und Apple am höchsten

Bei der Ausgabebereitschaft der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher belegt Apple die Pole Position: Fast jede/r Vierte würde mehr als 600 Euro für ein iPhone ausgeben – bei jungen Menschen unter 30 Jahren sind es sogar 42 Prozent. Immerhin 13 Prozent der Deutschen würden über 600 Euro für ein Samsung-Smartphone bezahlen. Marken wie Huawei, Xiaomi oder Sony erreichen hier gemittelt lediglich 3 Prozent Zustimmung.

"Samsung und Apple sind nicht die einzigen Hersteller, die hochpreisige Geräte anbieten", sagt Jens-Uwe Theumer, Vice President Telecommunications bei Verivox. "So kosten etwa die aktuellen Highend-Modelle von Xiaomi oder Huawei rund 1.200 Euro, von Motorola sogar 1.500 Euro. Allerdings sind offenbar die wenigsten deutschen Smartphone-Besitzer bereit, für diese Marken so viel Geld auszugeben."

"SamsApple" in Deutschland besonders dominant

Apple und Samsung dominieren Deutschland stärker als andere europäische Märkte. So hat zum Beispiel Xiaomi in Spanien laut Counterpoint Research im 1. Quartal 2021 Marktführer Samsung überholt. In Italien liegt demnach Samsung klar vorne, dann folgt Xiaomi und erst danach Apple. Für ganz Europa ermittelt Counterpoint einen Samsung-Marktanteil von 30 Prozent, Apple kommt nur auf 22 Prozent. Auch Traditionsmarken wie Motorola oder Nokia laufen in anderen Ländern erheblich besser als in Deutschland.

Daten des Webanalysten Statcounter belegen den "SamsApple-Trend" für Deutschland: Samsung verzeichnet im April 2021 37 Prozent der Seitenaufrufe für Smartphone-Marken, Apple 34 Prozent. Die drittstärkste Marke Huawei erreicht lediglich 14 Prozent. In Spanien sowie Italien belegt Apple hingegen nur den dritten Platz, in Griechenland und Polen sogar nur den vierten.

Den Hauptgrund für die hiesige Dominanz von Samsung und Apple sieht Jens-Uwe Theumer in erfolgreichem Marketing und der besonderen Rolle Deutschlands als größtem Smartphone-Einzelmarkt in Europa: "Apple und Samsung geben auf dem wichtigen deutschen Markt mehr für Marketing aus als in allen anderen europäischen Ländern. Das sorgt für eine permanent hohe Präsenz beider Marken und eine starke Kundenbindung", sagt Theumer.

Samsung und Apple haben die teuersten Modellreihen

Die hohe Ausgabebereitschaft deutscher Verbraucher für Samsung und Apple spiegelt sich in den vergleichsweise hohen Preisen beider Marken: Verivox hat ermittelt, dass die derzeitigen Modellreihen beider Hersteller im Schnitt fast doppelt so teuer sind wie die aktuellen Modelle von Huawei, Xiaomi, Sony, Fairphone, OnePlus und Motorola. "SamsApple" kommt auf ein gemitteltes Preisniveau von 1.001 Euro pro Modell, bei den sechs anderen Marken kostet ein Gerät im Schnitt lediglich 517 Euro.

Trotz des hohen Preisniveaus wird der Kauf eines Samsung- oder Apple-Geräts nur selten grundsätzlich ausgeschlossen. In der Umfrage hat Verivox auch ermittelt, welche Marken nicht in Frage kämen: Auf die höchste Ablehnungsquote von 53 Prozent kommt Fairphone, knapp dahinter landet Motorola (48 Prozent). Bei Samsung und Apple ist die Ablehnung mit 14 bzw. 34 Prozent deutlich geringer. Samsung schneidet in allen Altersgruppen gut ab, Apple besonders bei jüngeren Kunden.

Methodik

Die verwendeten Daten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG im Auftrag von Verivox, an der im April 2021 1.008 Personen im Alter von 18 bis 69 Jahren teilnahmen. Gefragt wurde: "Angenommen, Sie kaufen Ihr Smartphone unabhängig von einem Vertrag – wie viel würden Sie einmalig maximal für ein Gerät der folgenden Marken ausgeben?" Erfragt wurde die Zahlungsbereitschaft für die Marken Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Fairphone, Sony und Motorola. Die Befragten konnten jede Marke auch grundsätzlich ablehnen. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit. Zur Ermittlung des Kostenniveaus wurden die Preise der aktuell vermarkteten Smartphones (Modellreihen 2020/2021, ohne Ermäßigungen oder Angebote) der Hersteller Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Sony, OnePlus und Fairphone ermittelt. Stand: 07.05.2021.