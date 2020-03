Coronavirus verändert Kaufverhalten: Diese Produkte sind gefragt

Der Alltag in Deutschland hat sich durch das Coronavirus innerhalb kurzer Zeit drastisch geändert. Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken haben zwar weiterhin geöffnet, doch etliche Bundesbürger bestellen derzeit online. So mancher Verbraucher wählt diesen Weg wohl nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern auch aus Angst vor Ansteckung in den Läden vor Ort. Wie das Kaufverhalten der Deutschen durch das Coronavirus beeinflusst wird, hat jetzt das Shopping- und Vergleichsportal idealo auf Basis seiner Nutzerdaten analysiert.