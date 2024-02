Vodafone Kabel-Internet: Bei Verivox bis zu 39 Prozent günstiger sichern

9 Monate lang reduzierter Preis von 19,99 Euro pro Monat

Bei den Vodafone-Tarifen für den Kabelanschluss profitieren Sie derzeit gleich von mehreren Vorteilen. In den ersten neun Monaten gilt sowohl beim Tarif GigaZuhause 100 Kabel sowie bei GigaZuhause 250 Kabel ein reduzierter Preis von 19,99 Euro pro Monat. Ab dem 10. Monat berechnet Vodafone beim bis zu 100 Mbit/s schnellen Tarif regulär 44,99 Euro im Monat, beim Tarif mit 250 Mbit/s sind es 49,99 Euro pro Monat. Sie erhalten beim Tarif GigaZuhause 100 eine Rechnungsgutschrift als Online-Vorteil in Höhe von 80 Euro. Für den Tarif GigaZuhause 250 gewährt Ihnen Vodafone einen Online-Vorteil von 100 Euro. Eine einmalige Einrichtungsgebühr fällt bei allen Kabeltarifen nicht an.

Im Internet surfen mit bis zu 250 Mbit/s - Allnet-Flat inklusive

Was ist in den Tarifen enthalten? Sie können eine Internet-Flat mit 100 beziehungsweise 250 Mbit/s im Download nutzen. Diese Bandbreiten sind auch ausreichend, wenn mehrere Personen im Haushalt gleichzeitig auf das Internet zugreifen und Filme streamen oder Online-Games spielen. Möchten Sie Daten ins Internet hochladen, um etwa Fotos und Videos online zu sichern, so geht dies mit bis zu 50 Mbit/s. Inklusive ist auch eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze. Somit können Sie ohne weitere Kosten in das deutsche Festnetz und in die deutschen Mobilfunknetze telefonieren.

Internettarife vergleichen

Kabelfernsehen ohne Aufpreis mitbuchen

Ein weiterer Vorteil: Kabelfernsehen ist jetzt auf Wunsch bereits mit im Tarif enthalten. Vodafone stellt Ihnen die TV-Option TV Connect mit über 90 TV-Sendern in der Regel kostenlos zur Verfügung. Die Höhe eines entsprechenden Rabattes hängt von Ihrer Adresse ab. Obendrauf können Sie sich jeweils 300 Euro Verivox-Cashback sichern, wenn Sie die Vodafone-Tarife über den Tarifrechner von Verivox bestellen.

GigaZuhause 100 Kabel: Durchschnittspreis von unter 20 Euro pro Monat

Dadurch ergibt sich für den Tarif GigaZuhause 100 Kabel ein monatlicher Durchschnittspreis von nur 19,78 Euro für einen Zeitraum von 24 Monaten. Der Durchschnittspreis für den Tarif GigaZuhause 250 Kabel liegt bei 22,07 Euro pro Monat. Der Durchschnittspreis berücksichtigt alle monatlichen und einmaligen Kosten sowie Vorteile innerhalb der ersten 24 Monate. Der Durchschnittspreis beim Tarif mit bis zu 100 Mbit/s ist dank Cashback bei Buchung über Verivox 39 Prozent günstiger als direkt beim Anbieter Vodafone. Beim Tarif mit bis zu 250 Mbit/s liegt die Ersparnis bei 36 Prozent.