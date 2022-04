Router von Gigaset und BREKO als Alternative zu Fritz!Box & Co

Ab Mai 2022 wird in Deutschland mit dem Gigaset ONE X8100 erstmals ein WLAN-Router des deutschen Telefonherstellers Gigaset auf den Markt kommen. Dieser ist das erste Produkt einer langfristig angelegten Kooperation von Gigaset mit der Einkaufsgemeinschaft des Branchenverbandes BREKO. Das gemeinsame Ziel: Die Routerknappheit soll entschärft und Engpässe im Glasfaserausbau vermieden werden.

WLAN-Router exklusiv über BREKO-Einkaufsgemeinschaft erhältlich

Der WLAN-Router wurde laut einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Partner in Zusammenarbeit mit BREKO-Netzbetreibern umgesetzt. Der BREKO verfügt über 400 Mitgliedsunternehmen, darunter sind über 225 überregionale und regionale Netzbetreiber sowie Stadtwerke. Gigaset und BREKO wollen in Zeiten von Chipmangel und Router-Engpässen eine Alternative zum bisherigen Routerangebot bieten. Der neue Gigaset ONE X8100 werde ab dem kommenden Monat exklusiv über die BREKO Einkaufsgemeinschaft für den gesamten deutschen Markt vertrieben.

Die Features des WLAN-Routers Gigaset ONE X8100

Was bietet der Gigaset-Router konkret? Der Gigaset ONE X8100 mit integrierten Antennen ist in ein weißes Gehäuse gekleidet. Der Router lässt sich über WLAN an einem vorgeschalteten Glasfaser- oder Kabelmodem nutzen. Unterstützt wird Wi-Fi 5 (WLAN AC) mit bis zu 1.733 Mbit/s auf dem 5-GHz-Frequenzband bzw. bis zu 800 Mbit/s (WLAN N) über 2,4-GHz. Der WLAN-Router dient auch als Basisstation für bis zu fünf DECT-Schnurlostelefone. Die LED-Statusanzeigen sind dimmbar. Für Sicherheit sorgt die Unterstützung von Standards wie WPA2. An Anschlüssen finden sich unter anderem vier Gigabit-LAN-Ports, zwei USB-Anschlüsse sowie ein Anschluss für ein analoges Telefon oder Fax.

Weitere gemeinsame Router geplant

Gigaset und die BREKO-Netzbetreiber wollen weitere Router-Modelle entwickeln. Auch ein reiner Glasfaser-Router sei geplant.