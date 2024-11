Wer hat das beste Handynetz? Telekom, Vodafone und O2 im Vergleich

Die deutschen Netzbetreiber treiben den 5G-Ausbau flächendeckend voran. Aber wie ist es um bestehende Funklöcher oder den Handyempfang beim Zugfahren bestellt? Das Technikmagazin CHIP hat gemeinsam mit dem Mobilfunk-Analysespezialisten NET CHECK die Netzqualität in Deutschland unter die Lupe genommen. So schneiden die Telekom und Co. im Vergleich ab.

Handynetze werden besser

Die gute Nachricht: Die deutschen Mobilfunknetze haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Außerdem berichten die Netzbetreiber von einer gestiegenen 5G-Nutzung. Doch der neue Mobilfunkstandard 5G ist nicht dazu geeignet, alle bestehenden Mängel zu beseitigen, darunter altbekannte Funklöcher in ländlichen Gebieten oder die Empfangsqualität im Zug.

Die Telekom ist der Testsieger

Die Deutsche Telekom schneidet laut CHIP-Test am besten ab. Der Ex-Monopolist erzielte nicht nur die besten Ergebnisse bei Messungen mit Highspeed, sondern auch in schlecht versorgten Gebieten und in ICEs. Die Telekom punktete außerdem bei 5G und in den Großstädten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Leipzig. Das Magazin vergab insgesamt die Note 1,2. Auf dem zweiten Platz landete der Netzbetreiber Vodafone mit der Note 1,4. Der Test ergab Verbesserungen in Innenstädten und Zügen. O2 hat im Vergleich zum Vorjahr am stärksten aufgeholt und erhält eine 1,6. Das Netz von 1&1 befindet sich aktuell noch im Aufbau.

Für den Netztest fuhren die Messtechniker über 8.000 Kilometer mit dem Auto durch Deutschland. Die Smartphones waren dafür in der Dachbox untergebracht.