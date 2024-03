Bundesnetzagentur erweitert Mobilfunkkarte um vierten Netzbetreiber 1&1

Interaktive Karte zur Mobilfunkversorgung

Das Mobilfunk-Monitoring der Bundesnetzagentur zeigt die aktuelle Mobilfunkversorgung in Deutschland in der Fläche. Die Regulierungsbehörde erhält die Ausbaudaten quartalsweise von den Netzbetreibern und prüft diese auf Plausibilität. Bislang wurden Daten der Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefonica/O2 angezeigt. Nun wurde die Karte um den vierten Netzbetreiber 1&1 ergänzt. Dieser hatte sein eigenes Mobilfunknetz am 8. Dezember 2023 aktiviert. Wo das eigene Netz noch nicht ausgebaut ist, können 1&1-Kundinnen und -kunden auf das O2-Netz zurückgreifen. Ab Sommer 2024 gilt dann eine neue National-Roaming-Vereinbarung mit Vodafone.

Karte zeigt auch Netzlücken an

Die Mobilfunkkarte zeigt außerdem Regionen mit lückenhafter Mobilfunkversorgung. In Regionen mit sogenannten "weißen Flecken" gibt es kein mobiles Breitbandinternet; "graue Flecken" werden von mindestens einem der Netzbetreiber – aber nicht von allen – mit mobilem Internet versorgt. Diese Netzlücken befinden sich vor allem in Gebirgsregionen wie im Harz oder Schwarzwald, in denen die Topografie den Ausbau erschwert. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind zwei Prozent der bundesdeutschen Fläche von "weißen Flecken" und rund 15 Prozent von "grauen Flecken" betroffen.

5G-Mobilfunk ist inzwischen in 91 Prozent des Bundesgebiets verfügbar (Januar 2024). Zu Beginn der Datenerhebung waren es noch 53 Prozent (Oktober 2021). Eine aktuelle Verivox-Umfrage hat jedoch ergeben, dass Angebot und Nutzung auseinanderklaffen. Obwohl das neue 5G-Netz breit verfügbar ist, haben es erst 45 Prozent der Deutschen einmal oder mehrfach genutzt. Um im 5G-Netz zu surfen, benötigen Mobilfunkkunden ein 5G-fähiges Smartphone und einen Handytarif mit entsprechendem Leistungsumfang.