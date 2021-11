Energie für private Haushalte teuer wie nie

Die Energiekosten in Deutschland sind auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Noch nie zuvor mussten private Haushalte so viel für Heizung, Strom und Sprit bezahlen. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat sich Energie um 35 Prozent verteuert – so stark wie noch nie seit der Jahrtausendwende. Das zeigen Berechnungen des Vergleichsportals Verivox.