Bundestag besiegelt die Klimawende

In ungewohnt hoher Geschwindigkeit hat die Bundesregierung das neue Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Der Bundestag beschloss es am Donnerstagabend. Der Kern des Ganzen: Deutschland soll schon fünf Jahre früher als geplant, bis 2045, klimaneutral werden - also nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen, wie auch wieder aus der Atmosphäre gebunden werden können.