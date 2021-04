Haftpflicht: Das Beste für den Hund gibt's bei Verivox

12 Portale, auf denen Halter Hundehaftpflichtversicherungen vergleichen können, haben die Tester von Finanztip untersucht. Für insgesamt 19 verschiedene Profile haben sie die besten Preise ermittelt. Das Ergebnis: "Die günstigsten Tarife, die unseren Kriterien für eine gute Hun­de­haft­pflicht­ver­si­che­rung entsprechen, findest Du bei Verivox." In 16 von 19 Fällen gab es hier sogar die niedrigsten Preise am Markt.

Außerdem lobten die Tester, dass der Haftpflichtvergleich von Verivox sehr viele nützliche Filtereinstellungen bietet. So finden Halter die Versicherung, die besonders gut zu ihren Anforderungen passt. "Vergleichsportale wie Verivox geben den Kunden Marktmacht. So zwingen wir gemeinsam die Anbieter, immer bessere und günstige Tarife zu entwickeln. Gute Preise und gute Leistungen können so Hand in Hand gehen", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH.

Das sollte die Hundehaftpflicht leisten

Diese Kriterien sollte eine gute Hundehaftpflicht laut den Finanztip-Kriterien erfüllen:

Versicherungssumme mindestens 5 Millionen Euro

Mietsachschäden mindestens mit 300.000 Euro versichern: Damit ist der tiefe Kratzer im Parkett nach einem Ausraster des Hundes versichert. Die allmähliche und regelmäßige Abnutzung ist dabei aber nicht abgedeckt.

Vermögensschäden mindestens 50.000 Euro

Auslandsaufenthalt: weltweiter Schutz für drei oder fünf Jahre, EU-weit ohne zeitliche Begrenzung

Deckschäden versichern

Halter von Listenhunden sollten bei Angeboten - egal ob aus dem Internet oder vom Vermittler vor Ort - besonders prüfen, ob die Rasse ihres Hundes auch tatsächlich versichert ist. Alle von Finanztip untersuchten Portale arbeiteten dabei korrekt. Vergleichsseiten mit missverständlichen Angaben kamen gar nicht erst in die Analyse. Die besten Preise für Listenhunde ermittelte ebenfalls Verivox.