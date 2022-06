Vodafone: 5G bald kostenlos in allen Prepaid-Tarifen

Kein Aufpreis mehr für 5G

Als erster Netzbetreiber in Deutschland stellt Vodafone 5G in allen Mobilfunktarifen kostenlos zur Verfügung, auch in Prepaid-Angeboten ohne Vertragsbindung. Diese werden in den Tarifportfolios der Netzbetreiber bislang meist schlechter gestellt.

Ab dem 30. Juni können Vodafone-Kundinnen und -kunden mit dem neuen Netzstandard surfen. Bislang war 5G-Mobilfunk lediglich im Tarif CallYa Digital inklusive. In anderen Prepaid-Tarifen war 5G noch nicht verfügbar oder als kostenpflichtige Option für 2,99 Euro je vier Wochen zubuchbar. Die neuen Prepaid-Tarife enthalten außerdem mehr Datenvolumen.

Bestandskunden können 5G-Option aktivieren

Wer bereits einen Prepaid-Tarif von Vodafone hat, erhält ebenfalls Zugang zum 5G-Netz. CallYa-Kunden können die kostenlose 5G-Option ab 1. Juli in der MeinVodafone-App freischalten. Wer den Zugang nicht selbst aktiviert, bekommt eine automatische Freischaltung im Laufe der kommenden Monate. Vodafone informiert Bestandskunden über den Zeitpunkt der Umstellung.

Voraussetzung für die Nutzung des neuen Mobilfunkstandards ist ein 5G-fähiges Smartphone. Über 80 Prozent der von den Netzbetreibern angebotenen Geräte haben bereits einen 5G-Chip an Bord, wie eine aktuelle Verivox-Analyse ergab. Derzeit wird der neue Mobilfunkstandard noch ausgebaut und steht je nach Anbieter an unterschiedlichen Standorten zur Verfügung.

5G auf dem Weg zum neuen Normal

Der Anteil an 5G-Tarifen ist bei den deutschen Netzbetreibern Telekom, Vodafone und O2 in einem Jahr von 58 auf 80 Prozent gestiegen, wie die Verivox-Analyse außerdem ergab. "Drei Jahre nach dem Start ist 5G-Mobilfunk bei den Netzbetreibertarifen nahezu Standard geworden," sagt Jens-Uwe Theumer, Vice President Telecommunications bei Verivox. "Bei Günstig-Anbietern hingegen wendet sich das Blatt nur sehr langsam: Zwar bieten inzwischen auch Service-Provider günstigere Originaltarife der Netzbetreiber an, doch bei Discountern sind eigene 5G-Tarife weiterhin eine Seltenheit."