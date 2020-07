Regierungsberater: Investitionen in die Infrastruktur müssen steigen

Laut den Beratern des Wirtschaftsministeriums sind viel mehr Investitionen in das Strom- und Schienennetz, Gas- und Wasserleitungen sowie das Internet notwendig. In einem Gutachten, das der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag vorstellte, machen Experten zahlreiche Reformvorschläge - denn fehlendes Geld sehen sich längst nicht als einzigen Grund für den Rückstand.Vielmehr gebe es Fehlanreize und Hindernisse in Politik und Verwaltung, die behoben werden müssten.