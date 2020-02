Jüngere machen häufiger per Whatsapp oder SMS Schluss

40 Prozent der unter 30-Jährigen haben es getan

Die Jüngeren haben laut Bitkom mehr Erfahrungen mit dem Beziehungs-Aus per Whatsapp oder SMS als die älteren Bundesbürger. Aufgeteilt in Altersgruppen haben anteilig so viele schon einmal ihr Smartphone genutzt, um eine Partnerschaft zu beenden:

16- bis 29-Jährige: 40 Prozent

30- bis 49-Jährige: 35 Prozent

50- bis 64-Jährige: 25 Prozent

über 65-Jährige: 10 Prozent.

Jeder zehnte Befragte (11 Prozent) hat sogar schon einmal über soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram Schluss gemacht. 6 Prozent taten dies schon einmal per E-Mail.

Grundsätzlich wenig Zustimmung für Liebesaus per Whatsapp

Trotzdem meinen 79 Prozent der Befragten, es sei nicht in Ordnung sich auf diesem Weg oder per Kurznachricht zu trennen. Am häufigsten werden Liebesbeziehungen im persönlichen Gespräch beendet: 68 Prozent geben dies in der Umfrage an. 44 Prozent haben per Telefon Schluss gemacht, 14 Prozent durch eine andere Person, 6 Prozent per Brief. 7 Prozent geben an, schon einmal über Kontaktabbruch eine Beziehung beendet zu haben.