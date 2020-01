CES: OnePlus stellt Konzept-Smartphone mit versteckter Kamera vor

Der chinesische Smartphone-Hersteller One Plus hat auf der CES sein erstes Konzept-Smartphone vorgestellt. Das OnePlus Concept One setzt eine Farbwechsel-Glastechnologie ein, um die Kameralinsen hinter getöntem Glas zu verbergen.

Getöntes Glas lässt Kamera unsichtbar werden

"Die rückseitigen Kameraobjektive werden durch das elektrochrome Glas verdeckt und erst sichtbar, wenn die Kamera verwendet wird“, erklärt Pete Lau, CEO und Gründer von OnePlus. Diese Lösung nennt OnePlus "Electronic CMF". Das Glas des OnePlus Concept One verwendet organische Partikel, die Transparenzänderungen ermöglichen. So kann sich das Glas, das die Kameraobjektive abdeckt, in 0,7 Sekunden von undurchsichtigem Schwarz zu vollständig klarem Glas ändern. So sollen die Kameras nicht das Design stören.

Das Glas bietet dem Hersteller zufolge noch einen weiteren Vorteil: Es fungiere gleichzeitig als integrierter Polarisationsfilter für die Kamera, mit dem Nutzer bei starkem Lichteinfall schärfere und detailliertere Aufnahmen erzielen könnten.

Zusammenarbeit mit Sportwagen-Bauer McLaren

OnePlus arbeitete beim Design des Concept Phones erneut mit seinem Partner McLaren zusammen. Inspiration soll hier die Technologie in McLarens Luxus-Sportwagen 720S Spider gewesen sein. Darüber hinaus integriert das Design sowohl Glas als auch Leder und setzt farblich auf McLarens Papaya Orange.

Elektrochromes Glas besteht normalerweise aus zwei Glasscheiben, zwischen denen sich ein farbwechselndes Material befindet. Im OnePlus Concept One sind die Glasscheiben jeweils nur 0,1 mm dick, insgesamt kommt die Zusammenstellung auf 0,35 mm – laut OnePlus in etwa so dünn wie eine Displayglas-Folie. Beim Farbwechsel soll fast kein Strom verbraucht werden.

Das Konzept-Smartphone soll in dieser Form vorerst nicht in den Handel kommen, sagte Lau. Erkenntnisse aus der Studie sollen aber schon bald in der Smartphone-Produktion bei OnePlus umgesetzt werden.