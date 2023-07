Vodafone startet neue Technik für Sprachanrufe im 5G-Netz

Erst surfen, dann telefonieren

Die neue Technik heißt "Voice over New Radio" (VoNR). Dabei werden Sprachsignale in Datenpakete verwandelt und innerhalb des 5G-Netzes übertragen. Bislang konnten Mobilfunkkundinnen und -kunden nur im 5G-Nez surfen und streamen – sofern sie kompatible Geräte und Tarife hatten. Sprachanrufe werden über das 2G- oder LTE-Netz realisiert.

Sprachdienst vorerst nur eingeschränkt nutzbar

Zum Start ist das Telefonieren übers 5G-Netz in Frankfurt am Main, Leipzig und in großen Teilen Düsseldorfs möglich. Weitere Standorte sollen in den nächsten Monaten dazukommen. Außerdem ist bislang nur das aktuelle Samsung S23 mit der Technik kompatibel, zeitnah sollen jedoch weitere Smartphones den Standard unterstützen. Der Provider nennt als Vorteile eine verbesserte Sprachqualität und Energieeffizienz.