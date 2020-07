Unternehmen verbünden sich zu großer Klima-Allianz

München - Um den Klimaschutz schneller voranzutreiben, haben sich zwei große Klimainitiativen aus der Wirtschaft verbündet. Der vom US-Konzern Amazon mitgegründete «Climate Pledge» und die in Washington ansässige Klimapartnerschaft «We Mean Business» mit ihren 1200 Mitgliedsunternehmen wollen die Ziele des Pariser Klimaabkommens zehn Jahre früher zu erreichen und bereits im Jahr 2040 klimaneutral zu sein, wie Amazon am Freitag mitteilte. «Kein Unternehmen kann dieses Problem im Alleingang lösen», sagte Amazon-Gründer Jeff Bezos.