Ukraine-Krieg: Droht Russland Ausschluss aus dem Internet?

In Europa herrscht seit dem 24. Februar 2022, dem Start des Angriffs Russlands auf die Ukraine, wieder Krieg. Viele Länder weltweit verhängen Sanktionen gegen Moskau. Im Kampf gegen den russischen Gegner forderte die Ukraine in dieser Woche nun ebenfalls scharfe Maßnahmen im Bereich der Internetinfrastruktur: Russland soll vom weltweiten Internet abgetrennt werden.

Russische Top-Level-Domains sollen entfernt werden

Das ukrainische Digitalministerium in Kiew hat sich laut Bericht des Magazins "golem.de" am Montag mit mehreren Forderungen an die Netzverwaltung ICANN gewandt. Konkret drängt die Ukraine darauf, unter anderem die Top-Level-Domains .ru und .su als Länderkennungen für russische Internetseiten dauerhaft oder temporär zu entfernen. Technisch ist dies wohl kein Problem, politisch aber eher schwierig.

Abschaltung von russischen DNS Root Servern

Eine weitere Forderung: SSL-Zertifikate für russische Webseiten sollten widerrufen werden. Außerdem sollten DNS Root Server in Russland abgeschaltet werden. Obendrein sollte der Adressverwalter RIPE Russland die Nutzung von IPv4- und IPv6-Internetadressen entziehen.

Ukraine führt schwere Rechtsverstöße Russlands an

Das ukrainische Digitalministerium begründete die Forderung mit den schweren Verstößen Russlands gegen internationales Recht. Zudem würden Webseiten für die Verbreitung russischer Propaganda genutzt. Die ICANN solle die Forderung ernsthaft prüfen und schnellstmöglich umsetzen.

Russland wird wohl online bleiben

Trotz der dramatischen Lage in der Ukraine wird die ICANN die gewünschten Maßnahmen wohl nicht umsetzen und das russische Internet bleibt weiter nutzbar. So verhielt sich die Netzverwaltung zumindest in der Vergangenheit bei kriegerischen Auseinandersetzungen.