Internet-Geschwindigkeit: Deutschland weltweit auf Platz 38

Monaco hat weltweit schnellstes Festnetz

Die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit lag hierzulande bei 136,82 Mbit/s, im Upload wurden im Schnitt 33,05 Mbit/s gemessen. Zum Vergleich: Das schnellste Festnetz hat laut der Speedtest-Auflistung das kleine Fürstentum Monaco. Dort erfolgen Downloads im Schnitt mit 288,47 Mbit/s, Daten werden zudem mit durchschnittlich 178,82 Mbit/s ins Internet hochgeladen. Auf Platz zwei folgt Singapur mit einem Download-Tempo von 261,16 Mbit/s, für Uploads wird ein Wert von 246,76 Mbit/s angegeben.

18 europäische Länder beim Internet-Tempo im Festnetz vor Deutschland

In Europa wurden der Schweiz die schnellsten Festnetzgeschwindigkeiten bescheinigt, die sich damit weltweit auf Platz 5 positioniert. In der Alpenrepublik ermittelte Ookla eine Downstream-Geschwindigkeit von im Schnitt 237,89 Mbit/s, im Upstream wurden durchschnittlich 154,62 Mbit/s erreicht. Schneller als in Deutschland erfolgen Downloads auch in den europäischen Ländern Rumänien, Dänemark, Frankreich, Liechtenstein, Ungarn, Spanien, Schweden, Niederlande, Luxemburg, Portugal, Norwegen, Malta, Andorra, Polen, Litauen, Lettland und Finnland. Dennoch liegt Deutschland immerhin beim Download über den Werten für die globale Internet-Performance. Über alle Länder hinweg wurde im Dezember 2021 eine Download-Geschwindigkeit von 123,87 Mbit/s gemessen. Der Upload-Speed rund um den Globus lag im Schnitt bei 68,87 Mbit/s, hier schnitt Deutschland deutlich schlechter ab.

Der langsam an Fahrt gewinnende Glasfaserausbau in Deutschland bringt noch keinen Geschwindigkeitsschub. Im vergangenen Jahr wurden erst rund 2,5 Millionen Glasfaseranschlüsse von Kunden genutzt. Bei einer aktuellen Verivox-Analyse zur Glasfasernutzung in Europa kam Deutschland auf Platz zwölf von 15 untersuchten Ländern.

Vodafone ist der schnellste Festnetz-Provider in Deutschland

Im vierten Quartal 2021 ist Vodafone im deutschen Festnetz der schnellste Internetanbieter. Vodafone kommt auf einen Speed Core Indexwert von 130,99. Der hohe Wert ist vor allem dem Kabelnetz der Düsseldorfer geschuldet, über das Tarife mit Download-Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s realisiert werden. Hinter Vodafone folgen 1&1 mit 59,88, die Telekom mit 57,93 und O2 mit 47,91. Der Indexwert wird von Ookla zur besseren Vergleichbarkeit der Provider genutzt. Er berücksichtigt zu 80 Prozent die Download-Geschwindigkeit sowie zu 20 Prozent das Upload-Tempo.

Mobiles Internet in Vereinigten Arabischen Emiraten am schnellsten

Wie schlagen sich die Mobilfunknetze in Deutschland? Im Speedtest Global Index steht die Bundesrepublik mit Platz 30 bei mobilem Internet immerhin ein wenig besser da als beim Festnetz. Downloads können mit im Schnitt 91,11 Mbit/s durchgeführt werden, Uploads erfolgen mit durchschnittlich 17,29 Mbit/s. Weltweiter Spitzenreiter bei der Geschwindigkeit des Mobilfunknetzes sind die Vereinigten Arabischen Emirate mit 302,43 Mbit/s im Downstream und 25,89 im Upstream. Dahinter reihen sich Südkorea, Katar, Kuwait und China ein.

Telekom punktet mit schnellstem Tempo im Mobilfunknetz in Deutschland

Die Telekom hat laut Ookla im vierten Quartal 2021 das schnellste Mobilfunknetz in Deutschland. Der Bonner Konzern kommt auf einen Speed Core Indexwert von 91,86, Vodafone erhält 67,75 und O2 49,47.