Vodafone und OXG treiben Glasfaserausbau in Hessen voran

Vodafone und OXG, das Glasfaser-Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone und Altice, haben in Hessen den Glasfaserausbau offiziell gestartet. Am vergangenen Freitag wurde eine Absichtserklärung mit dem Bundesland Hessen unterzeichnet. Das Kabelnetz von Vodafone soll zudem mehr Leistung und Stabilität erhalten.

FTTH-Anschlüsse für bis zu 520.000 Haushalte in Hessen

Bis zum Jahr 2030 sollen bis zu 520.000 Haushalte in Hessen Glasfaseranschlüsse bis in die Wohnung (FTTH) erhalten. Investiert werden soll dafür über eine halbe Milliarde Euro. In Marburg erfolgte der Startschuss des Glasfaserausbaus für mehr als 23.000 Haushalte bereits im Herbst 2023. Nun rollen auch in Kassel die Bagger, hier sollen in den kommenden Jahren bis zu 47.000 Haushalte mit FTTH-Anschlüssen versorgt werden. OXG betont, dass der Glasfaseranschluss an das Gebäude für Kunden kostenlos sei. Außerdem würde auch ohne Erreichen einer Glasfaser-Vorvermarktungsquote ausgebaut.

Vodafone erweitert Kapazität seines Kabelnetzes

Teil der Zusammenarbeit mit dem Land Hessen ist laut Vodafone auch eine Modernisierung des eigenen, bestehenden Kabelnetzes. In den kommenden zwei Jahren sollen 370 Maßnahmen durchgeführt werden. Die Kapazität des Netzes werde erweitert, die Leistung und die Stabilität des Kabelnetzes verbessert. Konkret werden Netz-Segmente, die besonders viele Haushalte versorgen, mit zusätzlichen Glasfaserknotenpunkten unterteilt. Rund 400.000 Haushalte sollen dadurch von einem noch schnelleren Festnetz profitieren. Rund zwei Drittel der 1,6 Millionen Kabelanschlüsse in Hessen seien bereits fit für Gigabit-Internet.

Das hessische Ministerium für Digitalisierung und Innovation hat eine weitere Vereinfachung der Planungs- und Genehmigungsverfahren zugesagt. Dadurch soll der Infrastrukturausbau in Hessen schnell und zielführend vorankommen.

OXG will 7 Millionen Glasfaseranschlüsse in Deutschland errichten

Bundesweit will OXG bis zu 7 Milliarden Euro in 7 Millionen neue Glasfaseranschlüsse investieren. OXG setzt auf Open Access: Die neue Netzinfrastruktur steht nicht nur Vodafone zur Verfügung. Auch andere Anbieter sollen die Netze nutzen können und ihre eigenen Produkte darüber vermarkten. Zu Beginn wird allerdings Vodafone die Vermarktung der Anschlüsse sowie die Bereitstellung von Diensten wie Internet, Telefonie und TV übernehmen. Es sollen Kooperationen mit weiteren Providern folgen.

