Bestattung von Haustieren - was erlaubt und was verboten ist

Strenge Vorschriften

Grundsätzlich ist es möglich, kleinere verstorbene Haustiere im privaten Garten zu begraben. Doch auch hier gibt es gesetzliche Vorschriften. So darf das Grundstück beispielsweise nicht im Naturschutz- oder Wasserschutzgebiet liegen. Wichtig ist es auch, ausreichend Abstand zu öffentlichen Wegen und Plätzen einzuhalten, in der Regel drei Meter. "Um zu verhindern, dass andere Tiere sich am Grab zu schaffen machen, muss das verstorbene Tier von einer mindestens 50 Zentimeter dicken Erdschicht bedeckt sein", sagt Sascha Nuß, Jurist bei der R+V Versicherung. Noch sicherer ist es, den Körper zusätzlich in ein umweltfreundliches Tuch zu wickeln oder ihn in eine Kiste aus Pappe oder Holz zu legen.

Nur auf dem Privatgrundstück

Wer keinen eigenen Garten hat, darf das Tier nicht einfach auf der nahegelegenen Wiese oder im Wald begraben. "Die Regelungen für den Umgang mit toten Tieren sind streng, auch um das Trinkwasser zu schützen und die Verbreitung ansteckender Krankheiten zu vermeiden", sagt Nuß. Deshalb sind hohe Bußgelder fällig, wenn sich Tierbesitzer nicht an die Vorgaben halten - mehrere tausend Euro sind möglich. Je nach Bundesland oder Gemeinde können die Vorschriften sogar noch strenger ausfallen. "Was wo erlaubt ist, wissen zum Beispiel Tierärzte oder Veterinärämter", so der R+V-Experte. Er rät, sich unbedingt vorher über die örtlichen Vorschriften zu erkundigen. Tierärzte kümmern sich auch um Haustiere, die an einer Seuche oder einer meldepflichtigen Krankheit gestorben sind, denn sie dürfen auf keinen Fall privat begraben werden.

Worauf noch zu achten ist: