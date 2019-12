Silvester: Neue Datenrekorde in deutschen Mobilfunknetzen erwartet

Die Stunden des Jahres 2019 sind gezählt, in der Silvesternacht beginnt das neue Jahrzehnt. Für viele Bundesbürger ist der Jahreswechsel ein Anlass zum Feiern auf Silvesterpartys und mit Feuerwerk. Traditionell wird der 31. Dezember bzw. der frühe 1. Januar auch wieder zur Belastungsprobe für die deutschen Mobilfunknetze. Millionen Menschen werden sich über ihr Smartphone Neujahrsgrüße per Anruf, SMS, WhatsApp-Nachricht oder Instagram-Post senden. Der Mobilfunknetzbetreiber Telefónica Deutschland rechnet in der Silvesternacht 2019/20 laut einer am Montag veröffentlichten Mobilfunk-Prognose mit einem neuen Datenrekord im O2-Netz.

Fast 200.000 GB innerhalb einer Stunde per O2-Netz

"Für die Silvesternacht erwarten wir neue Rekordwerte bei der Datennutzung", sagt Michael Häberle, Director Network Operations & Quality von Telefónica Deutschland. "Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden allein in der ersten Stunde des neuen Jahres 2020 über 50 Prozent mehr Datenvolumen verbrauchen werden als noch im Vorjahr. Wir sprechen hier von fast 200.000 Gigabyte, die dann nur binnen einer einzigen Stunde durch unser O2 Netz fließen. Das sind riesige Datenströme."

Zum Jahreswechsel 2018/19 seien über das O2-Mobilfunknetz zwischen Mitternacht und 1 Uhr rund 125.000 GB an Daten übertragen worden. Der Großteil entfiel auf Neujahrsfotos und Videos von Silvester-Feuerwerken. Um Mitternacht herum seien besonders häufig Messenger genutzt worden, allen voran WhatsApp. Dahinter folgte die App Snapchat. Die klassische SMS verlor dagegen aufgrund des weiter anhaltenden Booms der Messenger-Dienste an Boden.

Datenrekord auch im Vodafone-Netz möglich

Auch der Düsseldorfer Mobilfunknetzbetreiber Vodafone Deutschland erwartet für Silvester ein Daten-Feuerwerk und vermutlich einen neuen Datenrekord in dieser Woche. Eine konkrete Prognose gab Vodafone allerdings nicht ab. Im Vorjahr seien zwischen 20 Uhr am Silvesterabend und 3 Uhr in der Neujahrsnacht 620 Millionen Megabyte (620.000 GB) Daten durch das Vodafone-Netz geflossen. Die Deutsche Telekom hat aktuell noch keine Schätzung zur Datennutzung an Silvester veröffentlicht.

Größte Datennutzung in Berlin

In den deutschen Großstädten werde laut Telefónica Deutschland das meiste Datenvolumen verbraucht. Bei der Datennutzung 2019 im O2-Netz rangiere die Hauptstadt Berlin mit 11.000 GB (Vorjahr: 6.800 GB) vor Hamburg mit 4.780 GB (Vorjahr 3.100 GB) und München mit 3.800 GB (Vorjahr 2.700 GB). Auf dem vierten Platz findet sich die Rheinmetropole Köln mit 3.310 GB vor Frankfurt mit 2.170 GB, Düsseldorf mit 1.650 GB sowie Stuttgart mit 1.560 GB. An Silvester und Neujahr sei zusammen zuletzt knapp 3,4 Millionen Gigabyte an Daten übertragen worden. Lediglich 2,3 Millionen GB waren es zum Jahreswechsel 2017/18.

Zahl der Telefonate in der Silvesternacht legt zu

Beim letzten Jahreswechsel 2018/19 verzeichnete Telefónica Deutschland in der Zeit von Mitternacht bis 1 Uhr zudem fast 16 Millionen Telefonate über das eigene Mobilfunknetz. Ein Jahr davor seien es 14 Millionen Telefonate gewesen. Die Gespräche selbst waren meist kurz, im Schnitt kaum mehr als eine Minute. Das reicht, um Verwandten und Freunden alles Gute zum neuen Jahr zu wünschen.

Telefónica Deutschland startet 2020 mit 5G

Telefónica Deutschland geht im neuen Jahrzehnt von einer noch stärkeren Bedeutung der mobilen Vernetzung aus. Die Zwanziger Jahre des 21. Jahrhunderts werden daher das "Jahrzehnt des Mobilfunks" sein, so der Münchener Mobilfunknetzbetreiber. Im kommenden Jahr soll der Startschuss zum Aufbau des 5G-Netzes von Telefónica Deutschland erfolgen. Die Konkurrenten Deutsche Telekom und Vodafone haben bereits in diesem Jahr einige 5G-Stationen in ersten Städten in Betrieb genommen.