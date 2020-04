Corona-Hilfe: Schnellkredite für den Mittelstand gestartet

Mit dem KfW-Schnellkredit ist ein weiterer Baustein des Schutzschirms der Bundesregierung für den Mittelstand gestartet. Unternehmen, die wegen der Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, können die Schnellkredite über ihre Hausbank abrufen.

Unternehmen müssen vor der Krise Gewinn gemacht haben

„Mit dem KfW-Schnellkredit wurde im Rahmen der Corona-Hilfe eine wichtige Maßnahme umgesetzt, die besonders auf Firmen und Betriebe ab 10 Mitarbeiter zugeschnitten ist“, sagt KfW-Chef Günther Bräunig.

Neben der Mitarbeiterzahl sind auch solide Unternehmensfinanzen vor Ausbruch der Krise eine Voraussetzung für die Schnellkredite. Die Hilfen sollen nur an Unternehmen fließen, die in der Summe der Jahre 2017 bis 2019 oder im Jahr 2019 einen Gewinn erzielt haben. Bei sehr jungen Firmen sei der Zeitraum, seitdem sie am Markt tätig sind, ausschlaggebend.

Die wichtigsten Eckpunkte der neuen Schnellkredite

Das sind die wichtigsten Voraussetzungen und Konditionen der neuen KfW-Schnellkredite für den Mittelstand:

Die Kredite stehen mittelständischen Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten zur Verfügung, die mindestens seit 1. Januar 2019 am Markt aktiv gewesen sind.

Das Kreditvolumen pro Unternehmen beträgt bis zu 25 Prozent des Gesamtumsatzes im Jahr 2019. Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern erhalten höchstens 800.000 Euro, kleinere Unternehmen maximal 500.000 Euro.

Das Unternehmen darf zum 31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkeiten gewesen sein und muss zu diesem Zeitpunkt geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufweisen.

Auf Wunsch werden bis zu 2 tilgungsfreie Jahre zu Beginn der Laufzeit gewährt, um die kurzfristige Belastung zu senken.

Für Kreditausfälle haftet allein der Staat

Beantragt und ausgezahlt werden die Kredite über die Hausbank vor Ort. Im Falle von Kreditausfällen haftet aber allein der Staat. „Der Bund sichert die Schnellkredite zu 100 Prozent ab, die Hausbanken tragen kein eigenes Risiko“, sagt Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Die Kreditbewilligung erfolgt ohne weitere Kreditrisikoprüfung durch die Bank oder die KfW. So werde sichergestellt, dass das Geld schnell ankommt.