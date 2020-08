Bei Negativzinsen hört die Treue auf

Deutscher Sparer mussten in den letzten Jahren manche Kröte schlucken. Die historische Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat auch die Sparzinsen für private Anleger immer tiefer in den Keller gedrückt. Doch an einem Punkt hört für Viele die Leidensfähigkeit auf, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag von J.P. Morgan Asset Management zeigt: Wenn die eigene Bank Negativzinsen einführt, würden 60 Prozent ihr den Rücken kehren.