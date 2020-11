Ratenkauf beim Online-Händler – bequem, aber teuer

Viele große Online-Shops bieten ihren Kunden die Möglichkeit, den Einkauf in Raten zu bezahlen. Allerdings verlangen sie dafür mitunter hohe Zinsen. Das zeigt eine aktuelle Verivox-Auswertung der ratenkauf-Konditionen bei den drei umsatzstärksten Online-Versandhändlern Amazon, Otto und MediaMarkt-Saturn. In der Spitze zahlen Kunden für einen 4.000-Euro-Einkauf über 1.200 Euro Zinsen. Ein händler-unabhängiger Ratenkredit ist gut 1.000 Euro günstiger.

7,69 bis 15,31 Prozent Zinsen für den Ratenkauf beim Händler

Fast alle großen Online-Händler werben zum „Black Friday“ mit Preisnachlässen. Viele Shops bieten Schnäppchenjägern auch den Kauf auf Raten an, allerdings oft zu sehr hohen Zinsen. Verivox hat die Konditionen der drei größten Online-Händler für zwei Modell-Finanzierungen ausgewertet - eine über 2.500 Euro mit 2 Jahren Laufzeit und eine über 4.000 Euro mit 4 Jahren Laufzeit.

Den günstigsten effektiven Jahreszins bietet mit 7,69 Prozent Amazon. Otto verlangt 15,31 Prozent für die 2-jährige Finanzierung und 15,20 Prozent für die Ratenfinanzierung über 4 Jahre. Bei MediaMarktSaturn finanzieren Kunden ihren Einkauf zum Effektivzins von 8,49 Prozent.

Ratenkredit kostet nur einen Bruchteil

Wenn Kunden einen Einkauf von 2.500 Euro mit einer Laufzeit von 2 Jahren finanzieren, zahlen sie bei den drei Händlern zwischen 198 und 390 Euro Zinsen. Für eine Finanzierung von 4.000 Euro mit 4 Jahren Laufzeit belaufen sich die Kosten bei Otto auf 1.269 Euro und bei den Online-Shops von MediaMarktSaturn auf 703 Euro. Bei Amazon wird die Ratenkauf-Option nur für Beträge bis 3.000 Euro angeboten.

Dazu Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. „Der Ratenkauf über den Händler ist für Kunden zwar bequem, aber auch teuer und unflexibel. Vor allem größere Konsumwünsche finanzieren Verbraucher mit einem unabhängigen Bankkredit deutlich günstiger.“ Einen Ratenkredit über 4.000 Euro mit 4 Jahren Laufzeit erhält die Mehrheit der Verbraucher bei günstigen Banken zum Effektivzins von 2,43 Prozent. Bei diesen Konditionen zahlen sie über die gesamte Laufzeit 199 Euro Zinsen – 1.070 Euro weniger als bei der teuersten Händlerfinanzierung.

Schnelle Banken bieten Kreditauszahlung in 24 bis 48 Stunden

Auch wer es eilig hat, muss nicht auf einen händler-unabhängigen Kredit verzichten. „Immer mehr Banken ermöglichen bereits einen volldigitalen Kreditabschluss“, sagt Oliver Maier. „Dann dauert es oft nur 24 bis 48 Stunden, bis der Kreditantrag genehmigt und das Geld ausgezahlt wird.“

Beim volldigitalen Onlinekredit identifizieren sich die Kunden per Video-Chat. Die Online-Signatur ersetzt die Unterschrift von Hand. Benötigte Unterlagen wie Kontoauszüge und Gehaltsabrechnungen werden über ein Online-Formular hochgeladen. Bei manchen Instituten erfolgt die Bonitätsprüfung schon vollautomatisch und in Echtzeit über den sogenannten digitalen Kontoblick. Dann braucht die Bank überhaupt keine Unterlagen mehr.

Wann sich der Ratenkauf lohnen kann

Nicht für jeden Finanzierungswunsch kommt ein Bankkredit infrage. „Für Beträge unter 1.000 Euro vergeben die meisten Banken keinen Kredit“, sagt Oliver Maier. „Wenn Verbraucher kleinere Einkäufe in wenigen Teilbeträgen abbezahlen möchten, kann der Ratenkauf über den Händler also eine gute Lösung sein.“ Für Laufzeiten bis 10 beziehungsweise 12 Monate bieten MediaMarktSaturn und Otto derzeit sogar eine Finanzierung zum Nullzins an.

Methodik

Für die Analyse wurden die angegebenen Finanzierungskonditionen auf den Websites der drei umsatzstärksten Online-Händler Deutschlands ausgewertet. Stand der Erhebung ist der 19. November 2020.