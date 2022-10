Regionale Provider: Internetangebote von NetCologne, M-net, EWE und PŸUR

NetCologne: Bonus von bis zu 320 Euro

Der Kölner Telekommunikationsanbieter NetCologne hat in dieser Woche eine neue Bonusaktion gestartet, von der sowohl Neukunden als auch Bestandskunden profitieren sollen. Zu Highspeed-Tarifen gibt es Geldprämien von bis zu 320 Euro. In den Glasfaserausbaugebieten von NetCologne stellt der Anbieter zusätzlich einen Glasfaserbonus in Höhe von 50 Euro bereit.

Konkret gewährt NetCologne Neukunden eine Gutschrift über die Bereitstellungskosten von 70 Euro. Je nach gewählter Bandbreite gibt es einen Willkommensbonus von bis zu 200 Euro. Zusätzliche Prämien gibt es nach Unternehmensangaben beispielsweise, wenn man zu einem Internet-Tarif ein Kombipaket mit Telefon-Flat oder „NetTV über Internet“ hinzubucht. Bestandskunden schreibt NetCologne bei einem Wechsel in eine höhere Bandbreite eine Wechselgebühr in Höhe von 20 Euro gut. Außerdem stehen ein Treuebonus von maximal 200 Euro und ein Kombi-Vorteil von bis zu 50 Euro bereit. Die monatliche Grundgebühr bleibt bei allen Tarifen während der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit unverändert.

M-net: Sechs Monate lang günstiger

Der regionale bayerische Glasfaseranbieter M-net mit Sitz in München bietet seine „Surf&Fon-Flats“ per Glasfaseranschluss derzeit in den ersten sechs Monaten 5 Euro günstiger an. Der Einstieg beim Tarif mit 300 Mbit/s ist zum Beispiel im ersten halben Jahr für 9,90 Euro pro Monat möglich. Ab dem siebten Monat fallen 39,90 Euro, ab dem 25. Monat 44,90 Euro monatlich an. Ab Tarifen mit einer Bandbreite von 100 Mbit/s ist eine Fritz!Box inklusive.

In allen Tarifen entfällt zudem der einmalige Bereitstellungspreis. Die im Tarif enthaltene Telefon-Flat erlaubt Gespräche in das deutsche Festnetz und das M-net-Mobilfunknetz. Bei den Tarifen mit 300 und 600 Mbit/s bietet M-net eine Flexibilitätsgarantie: Bis zum Ende des sechsten Vertragsmonats können Kunden bei Bedarf in einen niedrigeren Tarif wechseln.

EWE: Viele DSL- und Glasfasertarife sechs Monate lang für 19,99 Euro/Monat

Bei dem Energieversorger und Telekommunikationsanbieter EWE aus dem niedersächsischen Oldenburg sind etliche Tarife in den ersten sechs Monaten zum einheitlichen Preis von 19,99 Euro pro Monat erhältlich. Das gilt für DSL-Tarife mit Surfgeschwindigkeiten von 25 bis 100 Mbit/s sowie für Glasfasertarife mit Download-Bandbreiten von 75 bis 500 Mbit/s.

Ab dem siebten Monat berechnet EWE jeweils den regulären monatlichen Grundpreis. Neben der Internet-Flat ist immer auch eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz inklusive. Der einmalige Anschlusspreis liegt jeweils bei 59,95 Euro.

PŸUR: 33 Prozent dauerhafter Rabatt oder sechs Gratismonate

Die Marke PŸUR des Berliner Kabelnetzbetreibers Tele Columbus wechselt derzeit im Wochentakt ihre Tarifaktionen für Neukunden. Bei Buchung bis zum 17. Oktober gibt es die reinen „Pure Speed“-Internettarife mit 400 Mbit/s und 1 Gbit/s dauerhaft mit 33 Prozent Rabatt. Der Gigabit-Tarif lässt sich somit für 36,85 Euro statt 55 Euro pro Monat sichern. Der 400er-Tarif schlägt mit 29,48 Euro statt 44 Euro monatlich zu Buche. Eine Festnetz-Flat lässt sich für 5 Euro pro Monat hinzubuchen.

Andere Internet-Tarife sowie die Kombipakete inklusive Telefonie und TV-Paket sind sechs Monate lang gratis nutzbar. Ab dem siebten Monat gilt der reguläre Tarifpreis. Bei Online-Buchung entfallen die Bereitstellungsgebühr und die Versandkosten in Höhe von insgesamt 60 Euro. Zu allen Tarifen kann eine Fritz!Box 6660 hinzugebucht werden. Diese ist sechs Monate gratis nutzbar, ab dem 7. Monat kostet der WLAN-Router 3 Euro pro Monat.

