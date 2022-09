Internettarife im September: Angebote im Überblick

Mit welchen Tarifaktionen sind die führenden deutschen Internetanbieter in den September gestartet? Wir geben einen Überblick über Sparangebote per DSL-Anschluss und per Kabel-Internet.

Telekom: Bis zu 170 Euro Gutschrift und sechs Monate günstiger



Die Deutsche Telekom bietet Neukunden im September alle "MagentaZuhause"-Festnetztarife mit Bandbreiten von 16 Mbit/s bis 250 Mbit/s sechs Monate lang zum reduzierten Preis von 19,95 Euro pro Monat an. Der reguläre Tarifpreis fällt erst ab dem siebten Monat an. Inklusive ist neben einer Internet-Flat jeweils eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz. Im Tarif mit bis zu 250 Mbit/s ist zusätzlich eine Allnet-Flat auch für Gespräche in alle deutschen Handynetze enthalten.

Bei allen VDSL-Tarifen winkt eine Rechnungsgutschrift in Höhe von 100 Euro als Online-Vorteil sowie ein weiterer Vorteil in Form von 70 Euro als Router-Gutschrift. Diese Gutschrift wird derzeit auch ohne Hinzubuchung eines Routers gewährt.

Neukunden, die noch über keinen DSL-Anschluss zuhause verfügen, zahlen einmalig 69,95 Euro Bereitstellungsentgelt für die Technikerkosten. Erfolgt lediglich ein Wechsel von einem anderen DSL-Anbieter zur Telekom, so entfällt aktuell das Bereitstellungsentgelt. Kunden binden sich bei Wahl eines "MagentaZuhause"-Tarifs 24 Monate lang an die Telekom.

Tarifbeispiel: MagentaZuhause L

VDSL-Internet-Flat bis 100 Mbit/s und Festnetz-Flat

100 Euro Online-Vorteil und 70 Euro Router-Gutschrift

sechs Monate 19,95 Euro/Monat, danach 44,95 Euro/Monat

Vodafone: Bis zu 120 Euro Online-Vorteil und reduzierte Preise



Bei Vodafone können Kunden Internettarife inklusive Internet-Flat und Telefon-Flat sowohl per DSL-Anschluss als auch per Kabelnetz buchen. Im September erhalten Neukunden die „Red Internet & Phone DSL“-Tarife sowohl zwölf Monate lang zum reduzierten Preis als auch mit weiteren Aktionsvorteilen. Dazu gehören je nach Tarif bis zu 100 Euro Online-Vorteil und 50 Euro Wechselbonus. Außerdem ist die Vodafone-Flat, die kostenlose Gespräche ins deutsche Vodafone-Mobilfunknetz ermöglicht, gratis nutzbar. Die Bereitstellung der Tarife kostet einmalig 49,99 Euro.

Tarifbeispiel: Red Internet & Phone 100 DSL

VDSL-Internet-Flat bis 100 Mbit/s und Festnetz-Flat

50 Euro Online-Vorteil und 50 Euro Wechselbonus

zwölf Monate 19,99 Euro/Monat, danach 39,99 Euro/Monat

Entscheiden sich Kunden für einen Kabeltarif von Vodafone, so haben sie die Wahl zwischen Surfgeschwindigkeiten von 50 Mbit/s bis hin zu 1 Gbit/s. Bei den Tarifen von bis zu 500 Mbit/s gewährt Vodafone je nach Tarif bis zu 120 Euro Online-Vorteil als Rechnungsgutschrift. Den schnellsten Tarif „CableMax 1000“ gibt es noch bis zum 4. Oktober 2022 dauerhaft zum Sparpreis von 39,99 Euro pro Monat. In allen Kabeltarifen erhalten Neukunden einen WLAN-Router kostenlos bereitgestellt. Das Bereitstellungsentgelt von 69,99 Euro entfällt aktuell. Alle Vodafone-Internettarife haben eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.

Tarifbeispiel: Red Internet & Phone 250 Cable

Kabel-Internet-Flat bis 250 Mbit/s und Festnetz-Flat

100 Euro Online-Vorteil und Gratis-WLAN-Router

sechs Monate 19,99 Euro/Monat, danach 39,99 Euro/Monat

1&1: Sechs Freimonate für alle Tarife

Der Internetprovider 1&1 vermarktet alle DSL- und Glasfasertarife aktuell mit sechs Freimonaten. Neukunden können somit Tarife mit Bandbreiten von 16 Mbit/s bis hin zu 1 Gbit/s sechs Monate lang ohne monatliche Grundgebühr nutzen. Ab dem siebten Monat berechnet 1&1 den regulären Monatspreis für den gewählten Tarif. Inklusive sind immer eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz und jeweils je nach Tarif zwischen einer und fünf SIM-Karten für die 1&1 Handy-Flat. Mit der Option lassen sich kostenlose Gespräche in das deutsche Festnetz und das 1&1-Mobilfunknetz führen.

Soll es ein Glasfasertarif sein, so fallen gegenüber den DSL-Tarifen monatlich 5 Euro Aufpreis an. Einmalig fällt bei DSL-Tarifen ein Bereitstellungsentgelt von 49,95 Euro sowie bei Glasfaser-Tarifen von 69,95 Euro an. Zu den genannten Konditionen liegt die Mindestlaufzeit der 1&1-Tarife jeweils bei 24 Monaten.

Tarifbeispiel: 1&1 DSL 100

VDSL-Internet-Flat bis 100 Mbit/s und Festnetz-Flat

drei SIM-Karten für die Handy-Flat inklusive

sechs Freimonate, danach 39,99 Euro/Monat

O2: Zwölf Monate lang sparen

Die DSL-Tarife von O2 mit Download-Bandbreiten von 10 bis 250 Mbit/s sind im September zwölf Monate lang zum reduzierten Preis erhältlich. Zudem reduziert O2 bei einigen „O2 my Home“-Tarifen den einmaligen Anschlusspreis von 69,99 Euro auf 34,99 Euro. Neben der Internet-Flat ist jeweils immer auch eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz an Bord. Alternativ zu DSL vermarktet O2 auch Internet per Kabelanschluss, falls dieser an der eigenen Adresse verfügbar ist. Die genannten Tarifkonditionen gelten für Tarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten.

Tarifbeispiel: O2 my Home XXL (Kabel, bis 1 Gbit/s)