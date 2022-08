Internet-Grundversorgung zum erschwinglichen Preis: So soll es funktionieren

Verbraucher in Deutschland sollen ein Mindestangebot an Telekommunikationsdiensten zu einem erschwinglichen Preis nutzen können. Ziel einer solchen Grundversorgung mit Sprachkommunikationsdiensten und einem Internetzugang ist die soziale und wirtschaftliche Teilhabe der Menschen. So regelt es das Telekommunikationsgesetz von Dezember 2021. Doch was ist ein "erschwinglicher Preis"? Die Bundesnetzagentur hat dazu am Dienstag Grundsätze zur Ermittlung solcher Preise für TK-Dienste an einem festen Standort veröffentlicht. Von Branchenverbänden kam teils Kritik.