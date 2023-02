"Connect" Festnetz-Check: Die besten Internettarife für jeden Bedarf

Internettarife für Budgetnutzer ab 50 Mbit/s

In der Kategorie "Budgetnutzer" mit Tarifen ab 50 Mbit/s erhielt 1&1 für den Tarif "DSL 50" 482 von 500 Punkten und die Bewertung "überragend". Jeweils ein "sehr gut" gab es auch für die 50-Mbit/s-Tarife von O2 und Vodafone DSL. Der entsprechende Kabeltarif "GigaZuhause 50 Kabel" von Vodafone sowie "MagentaZuhause M" der Telekom bekamen dagegen nur die Note "gut".

Normalnutzer: Surfen mit bis zu 100 Mbit/s

Überzeugen konnte 1&1 auch bei Tarifen für Normalnutzer, für die Tarife mit Download-Bandbreiten von 50 bis 100 Mbit/s berücksichtigt wurden. Auch hier sahen den connect-Tester den Tarif "1&1 DSL 100" mit 476 von 500 Punkten als "überragend" an. Es folgen O2 my Home und Vodafone GigaZuhause 100 DSL mit jeweils der Note "sehr gut". Die Internettarife mit 100 Mbit/s per Kabelnetz oder Glasfasernetz von Vodafone sowie "MagentaZuhause L" der Telekom erzielten die Note "gut".

Vielnutzer gehen mit bis zu 250 Mbit/s ins Netz

In den übrigen Kategorien für Highspeed-Internet konnten sich Tarife der Berliner Kabelmarke PŸUR an die Spitze setzen. Als einziger Tarif für Vielnutzer, also Angebote mit Download-Geschwindigkeiten von 200 bis 250 Mbit/s, erhielt der PŸUR-Kabeltarif "Pure Speed 200" die Note "sehr gut" (446 von 500 Punkten). Auf dem zweiten Platz folgte 1&1 DSL 250 mit "gut" (414 von 500 Punkten). Die Tarife der weiteren Anbieter konnten sich ebenfalls jeweils die Bewertung "gut" sichern. Der Vodafone-Tarif "GigaZuhause 100 Kabel" bildete in der Gruppe das Schlusslicht.

Highspeed-Internet für Powernutzer mit bis zu 500 Mbit/s

Für Powernutzer empfehlen die Tester einen Download-Speed von 400 bis 500 Mbit/s. Der Kabeltarif "Pure Speed 400" (bzw. 500) von PŸUR konnte die Bewertung "sehr gut" erringen (410 von 500 Punkten). Alle anderen Tarife kamen auf ein "gut". Auch bei Powernutzern liegt Vodafone mit den Tarifen "GigaZuhause 500 Kabel" bzw. "GigaZuhause 500 Glasfaser" leicht abgeschlagen hinter der Konkurrenz.