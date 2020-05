Video-Anrufe: Boom durch Corona

Die Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie haben in Deutschland zu einem Boom bei der Nutzung von Video-Anrufen geführt. Mehr als 4 von 10 Internetnutzern (43 Prozent) geben in einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom an, vermehrt Video-Anrufe zu nutzen, um sich mit Familie und Freunden auszutauschen.