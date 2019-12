So nutzen die Deutschen Smartphones und Social Media an Heiligabend

Weihnachten wird in Deutschland in der Regel besinnlich im Kreis der Familie gefeiert. Doch wie halten es die Bundesbürger mit der Nutzung von Smartphones, Technik und Social Media an Weihnachten? Bei 23 Prozent der Deutschen wird offenbar ein komplettes Handy-Verbot an Heiligabend verhängt und das Mobiltelefon bleibt am Abend des 24. Dezembers ausgeschaltet. Das geht aus einer repräsentativen Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervor, für die 1.003 Bundesbürger ab 16 Jahren befragt wurden.

Die Mehrheit verzichtet auf Smartphone-Nutzung während des Essens

Regeln für die Smartphone-Nutzung gebe es demnach bei 79 Prozent der Deutschen. Nicht bei allen ist der Griff zum Handy ganz tabu. Doch für immerhin 56 Prozent der Befragten sei es wichtig, dass das Smartphone während des Essens nicht in die Hand genommen wird. Viele Deutsche wollen aber gerade an Heiligabend nicht auf ihr geliebtes Smartphone verzichten. 41 Prozent der Studienteilnehmer würden am Weihnachtsfest vermehrt Fotos und Videos mit ihrem Mobiltelefon machen. Und 16 Prozent der Deutschen kontaktieren am 24. Dezember Familienmitglieder über Videotelefondienste wie Skype oder WhatsApp.

Weihnachtsgrüße per Social Media statt per Karte

Die klassische Weihnachtsgrußkarte hat für viele Deutsche ausgedient. 53 Prozent der Nutzer sozialer Netzwerke versenden ihre Weihnachtsgrüße laut der Bitkom-Studie digital per Facebook, Instagram, WhatsApp & Co. statt per Karte. 33 Prozent der Befragten würden ihre Weihnachtserlebnisse in den sozialen Netzwerken teilen. Die geballten Weihnachts-Postings von Verwandten, Freunden und Kollegen begeistern allerdings nicht jeden. 29 Prozent der Social-Media-Nutzer sind von den Weihnachtsbeiträgen genervt.

Technik als Geschenk reizt zum schnellen Ausprobieren

Rund jeder Fünfte (21 Prozent), der neue Technik wie eine Spielkonsole, ein Tablet oder ein Fitnessarmband als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum gefunden hat, möchte dieses auch sofort ausprobieren. Immerhin 9 Prozent der Befragten lassen sich an den Weihnachtsfeiertagen von Familienmitgliedern und Freunden die neueste Technik erklären.

Jeder Fünfte streamt Weihnachtsmusik über Spotify & Co.

Und wie steht es mit Musik an Heiligabend? Für 90 Prozent der Befragten sei diese wichtig. 22 Prozent spielen Weihnachtsmusik über Streamingdienste wie Spotify oder Amazon Music ab. Eine selbst zusammengestellte weihnachtliche Musik-Playlist, etwa auf einem Notebook oder USB-Stick, komme bei 7 Prozent der Bundesbürger zum Einsatz. Ein großer Teil (45 Prozent) lasse Musik aber noch über die Stereoanlage abspielen. Und bei 44 Prozent der Befragten werde auch noch selbst musiziert. Von weihnachtlichen Klängen per Radio beschallen lassen sich 28 Prozent der Deutschen.