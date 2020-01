Cyberkriminelle nutzen Coronavirus-Angst zur Verbreitung von Malware

Das Coronavirus, das erstmals in der chinesischen Millionenmetrople Wuhan aufgetreten war, sorgt wegen seiner rasanten Weiterverbreitung derzeit weltweit für Besorgnis. Es gibt bereits tausende Infizierte und über 170 Tote, der Großteil davon in China. Auch in Deutschland wurde bei ersten Patienten die Lungenkrankheit festgestellt. Viele Bundesbürger informieren sich im Internet zu dem Thema. Doch die Experten des Sicherheitsspezialisten Kaspersky raten zur Vorsicht: Der Hype um das Coronavirus würde im Netz von Cyberkriminellen ausgenutzt. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung von Kaspersky hervor.