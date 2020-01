Amazon: Fire TV künftig auch in Autos verfügbar

Der Online-Händler Amazon weitet die Reichweite für die Vermarktung seine TV-Streaming-Hardware Fire TV weiter aus. Boxen und Sticks zum Anschluss an den heimischen Fernseher sind schon länger in mehreren Varianten verfügbar. Zudem hatte Amazon erste Fire TV Edition Fernseher und Soundbars auf den Markt gebracht. Mit Unterstützung von Fire TV sollen aktuell bereits über 50 Fernseher- und Soundbar-Modelle in mehr als zehn Ländern aufwarten. Künftig soll Fire TV auch Bestandteil der Entertainment-Systeme in Autos werden. Das kündigte Amazon im Vorfeld der Fachmesse Consumer Electronics Show (CES) an, die am 7. Januar 2020 in Las Vegas startet.