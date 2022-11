Kfz-Versicherung: Selbstbeteiligung senkt Prämie um bis zu 36 Prozent

Selbstbeteiligung lohnt sich meist schon nach etwas mehr als einem schadenfreien Jahr

Bis zu 36 Prozent günstiger wird der Beitrag für die Vollkaskoversicherung in 2023, wenn Versicherte einen Tarif mit 300 Euro Selbstbeteiligung wählen. So spart ein 35-jähriger Fahrer eines Golf VII aus Berlin dadurch 560 Euro jährlich. Im Durchschnitt der von Verivox ausgewerteten Tarife beläuft sich die Beitragsersparnis durch die Selbstbeteiligung auf 23 Prozent beziehungsweise 276 Euro jährlich. Eine volle Kostenübernahme durch den Versicherer lohnt sich somit de facto nur für Versicherungsnehmer, die mindestens einmal jährlich einen Schaden verursachen. Eine Selbstbeteiligung zahlt sich hingegen meist schon nach etwas mehr als einem schadenfreien Jahr aus.

Werkstattbindung: Bis zu 22 Prozent Rabatt, jährliche Zahlung bringt bis zu 25 Prozent Nachlass

Auch mit einer Werkstattbindung können Autofahrer ihre Prämie senken: Im Schnitt liegt die Ersparnis hier bei acht Prozent, in der Spitze winken bis zu 22 Prozent Rabatt. Wichtig zu wissen: Die Werkstattbindung greift nur bei der Regulierung eines Kaskoschadens durch den Versicherer. In welcher Werkstatt Autofahrer ihr Fahrzeug ansonsten warten lassen, bleibt ihnen überlassen. „Insbesondere in Stadtgebieten ist das Werkstattnetz der Versicherer so gut ausgebaut, dass Versicherte durch die Werkstattbindung keine Nachteile haben“, erläutert Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. „Neben den Preisnachlässen profitieren sie in den Partnerwerkstätten ihres Versicherers teilweise sogar von zusätzlich Serviceleistungen.“

Ähnlich lohnend wie Tarife mit Werkstattbindung ist eine jährliche Zahlung der Versicherungsprämie. Bis zu einem Viertel sparen Verbraucher damit jährlich im Vergleich zu einer dreimonatlichen Zahlweise, im Schnitt liegt die Ersparnis bei acht Prozent.

Beamte sparen bis zu 22 Prozent, nur ein Prozent Ersparnis für Garagenwagen

Gute Nachrichten für Stadtbewohner: Wer sein Fahrzeug am Straßenrand parkt, zahlt nur bei wenigen Tarifen mehr für die Kfz-Versicherung als Versicherungsnehmer mit abschließbarer Garage. Durchschnittlich liegt die Ersparnis bei gerade einmal einem Prozent, in der Spitze bei sechs Prozent. Eine Beamtenlaufbahn bringt viele Vorteile. Auch bei der Kfz-Versicherung: Durchschnittlich zahlen Beamte sechs Prozent weniger, maximal sind 22 Prozent Nachlass drin.

Methodik

Verivox hat die Preise für rund 400 Vollkaskotarife von 70 Kfz-Versicherern ausgewertet. Der Modellfall war ein 35-jähriger Fahrer eines 5 Jahre alten Golf VII 1.2 TSI in 12047 Berlin mit einer Laufleistung von 13.000 Kilometern und Schadenfreiheitsklasse 13.