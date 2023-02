Nach Erdbeben: Kostenlose Telefonate und SMS in die Türkei und nach Syrien

Am 6. Februar 2023 erschütterten mehrere starke Erdbeben große Gebiete im Osten der Türkei und im Norden Syriens. Bis zum Nachmittag des 8. Februar wurden bereits mehr als 11.000 Tote verzeichnet. Es gibt zudem viele Verletzte, tausende Häuser wurden zerstört. Wie schon zu Beginn des Ukraine-Krieges im vergangenen Jahr haben mehrere große deutsche Internet- und Mobilfunkanbieter eine Unterstützungsaktion für betroffene Angehörige und Freunde gestartet. Die Deutsche Telekom, Vodafone, O2 Telefónica und PŸUR bieten für begrenzte Zeit kostenlose Gespräche aus Deutschland in die Türkei und nach Syrien an.

Deutsche Telekom: Bis 15. Februar 2023 kostenfrei telefonieren und Gratis-Roaming

Alle Telekom- und congstar-Kunden können bis zum 15. Februar 2023 kostenlos über das Mobilfunk- und Festnetz der Telekom in die Türkei und nach Syrien telefonieren. Auch der Versand von SMS erfolgt kostenfrei. Das gilt nach Unternehmensangaben rückwirkend für alle Gespräche und SMS ab dem 6. Februar. Kunden von Telekom und congstar sollen zudem in der Türkei und in Syrien bis zum 15. Februar kostenloses Roaming für Daten, SMS und Sprachdienste nutzen können. Für Prepaid-Kunden gilt: Bereits entsprechend verbrauchte Guthaben sollen nachträglich gutgeschrieben werden.

Vodafone: Kostenlose Telefonate, SMS und Roaming bis Mitte Februar

Auch Vodafone ermöglicht seinen Kundinnen und Kunden bis zum 15. Februar 2023 kostenfreie Telefonate und SMS aus Deutschland in die Türkei und nach Syrien. Familienmitglieder, Verwandte und Freunde sollen so leichter miteinander in Kontakt bleiben können. Wie die Telekom bietet auch Vodafone Kunden mit einer deutschen SIM-Karte bis Mitte Februar freies Roaming vor Ort in der Türkei an. Somit sind die Telefonie, der SMS-Versand und das Surfen im Internet kostenfrei möglich.

O2 Telefónica: Kostenfreie Anrufe und SMS in die Türkei und nach Syrien ab 9. Februar

PŸUR: Telefonate in die Türkei und nach Syrien drei Monate lang kostenfrei

Der Festnetz- und Mobilfunkanbieter O2 Telefónica bietet ebenfalls Unterstützung an. Allerdings bietet der Münchener Provider kostenfreie Anrufe aus Deutschland im Mobilfunk und Festnetz sowie SMS im Zeitraum vom 9. Februar bis zum 17. Februar 2023 an. Dies gelte für Anrufe aus Deutschland in die Türkei und nach Syrien für die Eigenmarken O2, O2 Business, Blau, AY YILDIZ und Ortel Mobile. Profitieren sollen von der Hilfsaktion auch Kunden der Partnermarken Aldi Talk, Einfach Prepaid, FONIC, FONIC mobile, MSD Prepaid, NettoKOM, Netzclub, Nova mobil Tchibo MOBIL, Türkei SIM und WhatsApp SIM. Zudem gewährt auch O2 Telefónica in dem Zeitraum kostenloses Roaming in der Türkei. Eine nachträgliche Gutschrift für Roaming werde es für Prepaid-Kunden geben.

Die Berliner Tele Columbus Gruppe mit ihrer Kabelmarke PŸUR reagiert ebenfalls auf die katastrophale Lage nach den Erdbeben. Alle Privat- und Geschäftskunden von PŸUR bzw. PŸUR Business sollen die nächsten drei Monate lang kostenfrei von PŸUR-Anschlüssen in die Türkei und nach Syrien telefonieren können. Die Aktion werde gegebenenfalls verlängert.