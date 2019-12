Wenn das Tablet mit Malware verseucht ist

Berlin – Tablets oder Smartphones sind beliebte Weihnachtsgeschenke – doch was tun, wenn Malware auf den Geräten vorinstalliert ist? Im Februar 2019 entdeckte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Smartphone- und Tablet-Modelle, die bereits mit Schadsoftware in der Firmware ausgeliefert worden sind. So schützen Sie sich vor digitalen Virenschleudern.