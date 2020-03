Sommerzeit beginnt am Sonntag

Am Sonntag, 29.03.2020 wird die Uhr um 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr umgestellt. Deuschland wechselt dann von der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) zur Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ). Die Zeitumstellung wird in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in weiteren Nachbarstaaten durchgeführt.