Entlastung der Netze: Netflix und YouTube bald mit niedriger Bildqualität?

Viele Bundesbürger arbeiten derzeit wegen der Gefahren durch das Coronavirus im Home-Office, die Kinder sind wegen geschlossener Schulen und Kitas ebenfalls zu Hause. Abwechslung in den heimischen vier Wänden bieten Streaming-Dienste wie Netflix oder Videoportale wie YouTube. Beim Videostreaming fallen allerdings hohe Datenmengen an, besonders bei Übertragungen in HD- bzw. UHD-Auflösung. Auch eine Zunahme von Videokonferenzen lässt den Datenverkehr anwachsen. Die EU-Kommission sorgt sich daher um eine Überlastung der TK-Netze.