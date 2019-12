Die Top 10 der beliebtesten Apps des Jahrzehnts

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und damit auch das Jahrzehnt. Die Experten von App Annie, einem für Analysen mobiler Dienste und für App-Statistiken bekanntem Unternehmen, haben einen Blick auf die erfolgreichsten Apps der letzten zehn Jahre geworfen und “Top 10”-Rankings erstellt. Welche mobilen Anwendungen wurden am häufigsten heruntergeladen und welche Apps haben den größten Umsatz erzielt?

Facebook-Konzern belegt die Spitzenplätze

In den vergangenen Jahren sind mobile Geräte wie Smartphones und Tablets zum festen Begleiter im Alltag geworden – auch dank des breiten Angebots an Apps für Online-Shopping, Online-Gaming, Streaming, Social Media, Messaging & Co. Ein US-Unternehmen war mit seinen Apps im Zeitraum von 2010 bis November 2019 unübertroffen: Facebook konnte sich im weltweiten “Top 10”-Ranking der All-Time Downloads gleich auf den ersten vier Rängen platzieren. Die Facebook-App landete auf dem ersten Platz. Im Google Play Store wird für die Social-Media-Anwendung von Facebook eine Zahl von über fünf Milliarden Installationen angeführt.

USA dominieren bei den beliebtesten Apps

Auf dem zweiten Platz folgt der Facebook Messenger vor dem WhatsApp Messenger sowie der Fotoplattform Instagram. Erst auf Rang 5 findet sich mit Snapchat eine App, die nicht zu Facebook gehört. Microsoft schafft es mit der Chat-App Skype auf den sechsten Platz. Es folgen mit TikTok (Rang 7) und dem UC Browser (Rang 8) zwei Apps von chinesischen Unternehmen. Google konnte sich in der Top 10 der All-Time Downloads mit der YouTube-App den neunten Platz sichern. Die App des Kurznachrichtendienstes Twitter landete auf Rang 10. Unter dem Strich kamen acht der zehn Apps mit den meisten Downloads aus den USA, zwei aus China. Europa ist bei den beliebtesten Apps gar nicht vertreten.

Weltweite Top 10 der All-Time Downloads 2010 – 2019

Facebook (Facebook, USA) Facebook Messenger (Facebook, USA) WhatsApp Messenger (Facebook, USA) Instagram (Facebook, USA) Snapchat (Snap, USA) Skype (Microsoft, USA) TikTok (ByteDance, China) UC Browser (Alibaba Group, China) YouTube (Google, USA) Twitter (Twitter, USA)

Netflix-App erzielt den meisten Umsatz

Blickt man allerdings auf die Apps mit dem größten Umsatz in den vergangenen zehn Jahren, so ergibt sich ein anderes Bild. Erfolgreich sind dabei vor allem Apps für Video- und Musik-Streaming. Bei diesem Ranking führt Netflix die Top 10 an. Auf dem zweiten Platz folgt die Dating-App Tinder vor Pandora Music. Mit der Musik-Streaming-App Spotify ist auf Rang sieben eine App aus Schweden im Ranking vertreten.

Weltweite Top 10 der All-Time Umsätze 2010 – 2019

Netflix (Netflix, USA) Tinder (InterActiveCorp, USA) Pandora Music (Sirius XM Radio, USA) Tencent Video (Tencent, China) Line (Line, Japan) iQIYI (Baidu, China) Spotify (Spotify, Schweden) YouTube (Google, USA) HBO NOW (AT & T, USA) Kwai (OneSmile, China)

Wachstum bei Apps soll 2020 anhalten

Im Jahr 2019 gab es laut den Analysten von App Annie bei den App-Downloads ein Wachstum von 5 Prozent, der Umsatz mit Apps kletterte in diesem Jahr um 15 Prozent. Auch 2020, im neuen Jahrzehnt, sollen Apps weiter gefragt sein.